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Валентине Терешковой вручили медаль Минобороны РФ "За укрепление боевого содружества"

Космос
16 июня, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Терешкова, первый замминистра военного ведомства Руслан Цаликов и глава Ярославской области Дмитрий Миронов также открыли обновленный музей "Космос"

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Валентина Терешкова

Валентина Терешкова

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова по случаю празднования 55-летия ее полета на орбиту удостоена медали Минобороны РФ "За укрепление боевого содружества". Об этом сообщили в субботу в пресс-службе военного ведомства.

"Сегодня в селе Никульское Ярославской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 55-летию полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Первый замминистра военного ведомства Руслан Цаликов выступил с приветственным словом от имени министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу", - сообщили в Минобороны.

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"На протяжении более полувека вы являетесь одним из ярчайших символов нашей страны, по праву пользуетесь неизменной любовью и высочайшим авторитетом в обществе. Ваша колоссальная работоспособность и беззаветная преданность избранному делу снискали вам уважение и почет миллионов граждан России. <...> В этот памятный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в профессиональной и общественной деятельности на благо Родины", - говорится в поздравлении.

Руслан Цаликов вручил Валентине Терешковой ведомственную медаль Министерства обороны "За укрепление боевого содружества", после чего первый замминистра совместно с главой Ярославской области Дмитрием Мироновым и Валентиной Терешковой открыли обновленный музей "Космос".

В нем представлены подлинные документы и вещи первой женщины-космонавта, установлены современные мультимедийные средства, с помощью которых можно увидеть масштаб исторического события - полета Валентины Терешковой в космос.

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Персоны
Миронов, Дмитрий Юрьевич Шойгу, Сергей Кужугетович Цаликов, Руслан Хаджисмелович Терешкова, Валентина Владимировна
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