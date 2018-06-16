Путин поздравил Терешкову с 55-й годовщиной ее одиночного полета вокруг Земли

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился с легендарным летчиком-космонавтом Валентиной Терешковой и поздравил ее с 55-й годовщиной одиночного полета вокруг Земли.

"Валентина Владимировна, сердечно поздравляю Вас с этой датой - 55-летием вашего полета, - приводятся слова главы государства в стенограмме встречи, опубликованной на сайте Кремля. - Хочу в этой связи отметить, что вы - не только первая женщина-космонавт, но вы остаетесь, по-моему, единственной женщиной-космонавтом и астронавтом, кто совершил полет в одиночку: все остальные женщины - в составе экипажа".

Терешкова в свою очередь пошутила, что готова слетать и в составе экипажа. "А можно было бы быть в составе экипажа, чтобы уже полностью эту [возможность] выбрать?", - смеясь поинтересовалась она, рассказав, что вместе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым побывала недавно на космодроме Байконур и приняла участие в проводах очередной экспедиции к МКС. "Хорошие ребята, хорошо подготовленные", - заметила она.

Путин в ходе беседы упомянул о малоизвестных деталях полета, прославившего Терешкову на весь мир.

"Валентина Владимировна, мы вас все знаем, все вас очень любим. Но далеко не все знают, что ваш полет проходил не так уж и просто. Насколько я знаю, были сбои в системе управления, и вам пришлось вручную заниматься ориентацией корабля?" - сказал он.

Летчик-космонавт рассказала, что упомянутый президентом сбой действительно был. "Думаю, что это по ошибке. И тормозная двигательная установка была сориентирована на подъем орбиты, а не на спуск, не на сталкивание корабля. Я заметила это на первых витках, доложила на Землю, - поделилась воспоминаниями она. - Сергей Павлович Королев, - был у него такой Евгений Васильевич Шабаров [заместитель главного конструктора], который этим занимался, - Королев его пешком послал с космодрома. Нет, он очень толковый, хороший инженер. Я исправила, внесла данные, которые Земля мне сказала, внесла - все в порядке, доложила, и остальной полет прошел нормально".

Она особо подчеркнула, что жизнь - это не кино и всегда бывают какие-то накладки.