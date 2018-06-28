Ученые нашли сложную органику в подледном океане спутника Сатурна Энцелада

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Международная группа ученых обнаружила сложные органические молекулы в водах океана на спутнике Сатурна Энцеладе. Открытие, по их словам, означает, что это небесное тело оказывается единственным пока известным науке космическим объектом, кроме Земли, где имеются одновременно все условия для существования жизни. Результаты исследования опубликованы в британском научном журнале Nature.

Данные, позволившие сделать такой вывод, были получены с автоматической межпланетной станции Cassini, которая занималась исследованием Сатурна и его спутников. В октябре 2015 года аппарат Cassini пролетел примерно в 50 км от поверхности южного полюса Энцелада и взял пробы для химического анализа состава его "фонтанов" - бьющих из расщелин в ледовой коре струй воды с частицами льда, которые питает находящийся под поверхностью океан.

"Энцелад в очередной раз просто поразил нас. Раньше мы находили [в космосе] лишь простейшие органические молекулы, содержавшие несколько атомов углерода, но даже это тогда казалось крайне захватывающим", - отметил участник исследования доктор Кристофер Глейн. Теперь же, по словам ученых, речь идет об органических молекулах, намного более сложных, чем аминокислоты, с массой в десять раз больше, чем у метана. "Учитывая наличие сложной органики, которая содержится в фонтанах, бьющих из водяного океана, этот спутник оказывается единственным известным нам небесным телом, кроме Земли, который одновременно удовлетворяет всем требованиям для существования жизни в той форме, в которой мы ее знаем", - сказал Глейн.

"Один из самых больших вопросов, на который стремится ответить наука, это, конечно внеземная жизнь: есть она или нет? И вот нам удалось найти место, где мы можем это проверить", - отмечает, в свою очередь, руководитель исследования Франк Постберг. "У нас есть пригодная для жизни среда, и у нас имеются средства для того, чтобы изучить ее и сказать, есть там на самом деле жизнь или нет", - добавил он.

Ранее ученые, исследовавшие археи (не имеющие ядра одноклеточные микроорганизмы) пришли к выводу, что в океане на Энцеладе могли бы выжить некоторые виды земных микроорганизмов. Кроме того, при имитации в лаборатории условий, которые, как предполагают исследователи, существуют на этом спутнике Сатурна, была выявлена возможность появления метана биологического происхождения. Ранее в пробах со станции "Кассини" был обнаружен молекулярный водород, а также следы метана.

Экспедиция Cassini началась еще в октябре 1997 года, ее основной целью было исследование Сатурна, его колец и спутников. С момента запуска Cassini преодолела 7,9 млрд километров, совершила 294 оборота вокруг Сатурна, 162 раза сближалась с его спутниками и открыла шесть новых. В сентябре 2017 года станция вошла в плотные слои атмосферы планеты-гиганта и прекратила свое существование.