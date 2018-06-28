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Роскосмос: обсерваторию "Спектр-УФ" планируют запустить с Восточного в 2024 году

Космос
28 июня, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Ранее запуск анонсировали в мае 2021 года, затем сроки сдвинули на 2022 год

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Запуск российской орбитальной обсерватории "Спектр-УФ" планируется осуществить в 2024 году с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5", сообщил в четверг на конференции в Москве заместитель главы Роскосмоса Михаил Хайлов.

"Спектр-УФ" планируется запустить в 2024 году с Восточного на ракете "Ангара-А5", - сказал он.

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НПО им. С.А.Лавочкина

Разработчик: запуск российской обсерватории "Спектр-УФ" сдвинулся на 2021 год

Ранее НПО имени С. А. Лавочкина анонсировало запуск в мае 2021 года, затем сроки сдвинули на 2022 год. При этом пуск планировалось осуществить с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон-М".

Серия космических обсерваторий "Спектр" была задумана в СССР в 1980 годах. Изначально пуск планировался на 1997 год, но многократно переносился. С помощью "Спектра-УФ" ученые собираются изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд и эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, а также атмосферы планет.

Ультрафиолетовую камеру для "Спектра-УФ" изначально должна была изготовить Испания, но из-за отсутствия необходимого финансирования с испанской стороны работы были переданы Институту космических исследований и Институту астрономии РАН. В то же время Испания изготовит дополнительную ультрафиолетовую камеру для поиска экзопланет.

Об "Ангаре"

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока провели только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара- А5" - в декабре 2014-го.

Основной стартовой площадкой для ракет-носителей семейства "Ангара" станет космодром Восточный в Амурской области.

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