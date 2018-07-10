Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грузовой корабль "Прогресс МС-09" впервые отправился к МКС по сверхкороткой схеме

Космос
10 июля, 1:01 дата обновления: 10 июля, 1:34 UTC+3 область/ 10, июля. /ТАСС

Корабль доставит к Международной космической станции около 2,5 тонн различных грузов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"

© Донат Сорокин/ТАСС

КОРОЛЕВ /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-09" стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур. Об этом сообщили во вторник в российском Центре управления полетами (ЦУП).

Смотрите также
Ракета космического назначения «Союз-2.1а» на стартовом комплексе космодрома Восточный

Ракета-носитель "Союз-2.1а". Досье

"Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-09" стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур", - сказали в Центре.

Позже стало известно, что "Прогресс МС-09" отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и начал самостоятельный полет к МКС. 

"Корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты "Союз" в 01:00 мск", - сказали в ЦУП.

Корабль впервые полетел к станции по сверхкоторкой схеме. Стыковка "Прогресса" с МКС должна состояться 10 июля в 04:39 мск.

Корабль доставит на станцию около 2,5 тонн различных грузов, в частности, топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты и другие грузы.

Кроме того, "Прогресс" привезет на МКС третий скафандр нового поколения "Орлан-МКС", два таких скафандра уже используются на станции.

Долететь за два витка

Сверхкороткая схема полета означает, что космический аппарат совершит два витка вокруг Земли. Ранее "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка вокруг планеты), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Ранее новую короткую схему полета к МКС предполагалось впервые отработать на грузовом корабле "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года. Однако запуск не состоялся из-за того, что автоматика стартового комплекса на Байконуре отменила пуск и корабль отправился в космос 14 октября по двухсуточной схеме. Такая же ситуация возникла при запуске "Прогресса МС-08": первоначально корабль планировалось отправить в космос 11 февраля 2018 года, однако за несколько секунд до старта автоматическая система отменила операцию. В итоге корабль стартовал 13 февраля, а пристыковался к МКС 15 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
3
Глава минобороны Великобритании обвинил РФ в гибели подданной страны от химоружия
4
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
5
Отставка двух ключевых министров стала серьезным политическим тестом для Терезы Мэй
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
В Великобритании прошла церемония крещения принца Луи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!