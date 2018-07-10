Грузовой корабль "Прогресс МС-09" впервые отправился к МКС по сверхкороткой схеме

КОРОЛЕВ /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-09" стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур. Об этом сообщили во вторник в российском Центре управления полетами (ЦУП).

"Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-09" стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур", - сказали в Центре.

Позже стало известно, что "Прогресс МС-09" отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и начал самостоятельный полет к МКС.

"Корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты "Союз" в 01:00 мск", - сказали в ЦУП.

Корабль впервые полетел к станции по сверхкоторкой схеме. Стыковка "Прогресса" с МКС должна состояться 10 июля в 04:39 мск.

Корабль доставит на станцию около 2,5 тонн различных грузов, в частности, топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты и другие грузы.

Кроме того, "Прогресс" привезет на МКС третий скафандр нового поколения "Орлан-МКС", два таких скафандра уже используются на станции.

Долететь за два витка

Сверхкороткая схема полета означает, что космический аппарат совершит два витка вокруг Земли. Ранее "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка вокруг планеты), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Ранее новую короткую схему полета к МКС предполагалось впервые отработать на грузовом корабле "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года. Однако запуск не состоялся из-за того, что автоматика стартового комплекса на Байконуре отменила пуск и корабль отправился в космос 14 октября по двухсуточной схеме. Такая же ситуация возникла при запуске "Прогресса МС-08": первоначально корабль планировалось отправить в космос 11 февраля 2018 года, однако за несколько секунд до старта автоматическая система отменила операцию. В итоге корабль стартовал 13 февраля, а пристыковался к МКС 15 февраля.