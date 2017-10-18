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МИД РФ призвал ООН и ОБСЕ повлиять на Киев в связи с последними законами

Международная панорама Кризис на Украине
18 октября, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Представитель ведомства отметил, что принятый на Украине закон "Об образовании" грубо попирает права миллионов русскоязычных граждан страны

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Москва призывает ООН, ОБСЕ и Совет Европы повлиять на Киев в связи с последними дискриминационными законами, касающимися положения русского языка на Украине. Об этом заявил в среду директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолий Викторов.

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"13 октября на Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации", - говорится в комментарии. - Данное новшество украинских властей вводит минимальную 75%-ую квоту на телевещание на украинском языке на общенациональных каналах с 07.00 до 22.00, а также ряд других искусственных ограничительных мер и инструментов, которые свидетельствуют о продолжении нынешними властями Украины ассимиляционной политики, раскалывающей и без того поляризованное украинское общество".

Викторов напомнил о принятом ранее законе "Об образовании", который носит "очевидно дискриминационный характер, грубо попирает права миллионов граждан Украины, в основном русскоязычных, на образование на родном языке и разрушает языковой баланс, сложившийся в этой стране". В Москве отмечают прозвучавшие на Украине и во многих других странах заявления о том, что "упомянутые законы противоречат как Конституции Украины, так и ее международным обязательствам, в частности, в рамках Европейской хартии региональных языков и/или языков национальных меньшинств".

"Напоминаем, что международное сообщество ожидает от Киева оперативных мер по приведению своего национального законодательства в соответствие с международными договорами и стандартами ООН и Совета Европы в области прав человека, а также обязательствами ОБСЕ в этой сфере, - сказал дипломат. - Пока же наблюдается прямо противоположное: проводимый нынешними властями в Киеве курс на насильственную украинизацию стремительно отдаляет Украину от общеевропейских ценностей, нарушает международные обязательства этой страны в области прав человека и открыто подпитывает радикальный национализм на Украине".

Россия призывает профильные международные институты в области прав человека, включая в первую очередь Верховного комиссара ООН по правам человека, Комиссара СЕ по правам человека, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств "оказать воздействие на власти в Киеве с тем, чтобы оградить миллионы граждан Украины от попрания их основополагающих прав и свобод и от дискриминации", заявил он.

"Россия продолжит свои комплексные усилия на международных площадках, в частности в ООН, Совете Европы и ОБСЕ, в целях предотвращения опасных тенденций, набирающих обороты в рамках националистической политики Украины", - заявил директор Департамента МИД РФ.

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