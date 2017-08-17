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Кот Матроскин, Обломов и Людовик XIII: Олегу Табакову 82 года

Культура
17 августа, 15:48 UTC+3

В общей сложности артист снялся в более чем ста фильмах

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Кадр из фильма режиссера Григория Чухрая "Чистое небо", 1961 год
Кадр из фильма режиссера Григория Чухрая "Чистое небо", 1961 год
Кадр из фильма режиссера Григория Чухрая "Чистое небо", 1961 год
© ТАСС
Олег Табаков в роли заведующей буфетом Клавдии Ивановны. Сцена из спектакля по пьесе Василия Аксенова "Всегда в продаже" на сцене театра "Современник", 1965 год
Олег Табаков в роли заведующей буфетом Клавдии Ивановны. Сцена из спектакля по пьесе Василия Аксенова "Всегда в продаже" на сцене театра "Современник", 1965 год
Олег Табаков в роли заведующей буфетом Клавдии Ивановны. Сцена из спектакля по пьесе Василия Аксенова "Всегда в продаже" на сцене театра "Современник", 1965 год
© Евгений Кассин/ТАСС
Олег Табаков с французскими актрисами Женевьевой Казиль (слева) и Франсуаз Фалькон во время приема, посвященного гастролям в СССР французского театра "Комеди Франсез", 1973 год
Олег Табаков с французскими актрисами Женевьевой Казиль (слева) и Франсуаз Фалькон во время приема, посвященного гастролям в СССР французского театра "Комеди Франсез", 1973 год
Олег Табаков с французскими актрисами Женевьевой Казиль (слева) и Франсуаз Фалькон во время приема, посвященного гастролям в СССР французского театра "Комеди Франсез", 1973 год
© Александр Коньков/ТАСС
Олег Табаков в роли Балалайкина и Валентин Гафт в роли Глумова в спектакле "Балалайкин и К" по сатирическому роману Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия" в театре "Современник", 1973 год
Олег Табаков в роли Балалайкина и Валентин Гафт в роли Глумова в спектакле "Балалайкин и К" по сатирическому роману Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия" в театре "Современник", 1973 год
Олег Табаков в роли Балалайкина и Валентин Гафт в роли Глумова в спектакле "Балалайкин и К" по сатирическому роману Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия" в театре "Современник", 1973 год
© Михаил Строков/ТАСС
Олег Табаков в роли Павла Петровича Щербука в фильме Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино", 1977 год
Олег Табаков в роли Павла Петровича Щербука в фильме Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино", 1977 год
Олег Табаков в роли Павла Петровича Щербука в фильме Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино", 1977 год
© ТАСС
Олег Табаков в роли короля Франции Людовика XIII на съемках фильма "Три мушкетера", 1978 год
Олег Табаков в роли короля Франции Людовика XIII на съемках фильма "Три мушкетера", 1978 год
Олег Табаков в роли короля Франции Людовика XIII на съемках фильма "Три мушкетера", 1978 год
© Владимир Песляк/ТАСС
Андрей Попов в роли Захара (слева) и Олег Табаков в роли Обломова в фильме "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" Никиты Михалкова, 1980 год
Андрей Попов в роли Захара (слева) и Олег Табаков в роли Обломова в фильме "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" Никиты Михалкова, 1980 год
Андрей Попов в роли Захара (слева) и Олег Табаков в роли Обломова в фильме "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" Никиты Михалкова, 1980 год
© ТАСС
Олег Табаков и Борис Щербаков в сцене из спектакля театра МХАТ "Юристы", 1985 год
Олег Табаков и Борис Щербаков в сцене из спектакля театра МХАТ "Юристы", 1985 год
Олег Табаков и Борис Щербаков в сцене из спектакля театра МХАТ "Юристы", 1985 год
© Василий Егоров/ТАСС
Олег Табаков в гримерной комнате театра МХАТ имени Чехова, 1989 год
Олег Табаков в гримерной комнате театра МХАТ имени Чехова, 1989 год
Олег Табаков в гримерной комнате театра МХАТ имени Чехова, 1989 год
© Андрей Соловьев/ТАСС
Олег Табаков в спектакле "Кабала святош" на сцене МХАТ имени Чехова, 1989 год
Олег Табаков в спектакле "Кабала святош" на сцене МХАТ имени Чехова, 1989 год
Олег Табаков в спектакле "Кабала святош" на сцене МХАТ имени Чехова, 1989 год
© Андрей Соловьев/ТАСС
Олег Табаков и Марина Зудина во время прогулки по Саратову, 1994 год
Олег Табаков и Марина Зудина во время прогулки по Саратову, 1994 год
Олег Табаков и Марина Зудина во время прогулки по Саратову, 1994 год
© Юрий Набатов/ТАСС
Олег Табаков в роли Луки и Михаил Хомяков в роли Бубнова в спектакле "На дне" Театра-студии под руководством О. Табакова, 2001 год
Олег Табаков в роли Луки и Михаил Хомяков в роли Бубнова в спектакле "На дне" Театра-студии под руководством О. Табакова, 2001 год
Олег Табаков в роли Луки и Михаил Хомяков в роли Бубнова в спектакле "На дне" Театра-студии под руководством О. Табакова, 2001 год
© Александр Яковлев/ТАСС
Марина Зудина в роли Елены Андревны, Олег Табаков в роли Александра Серебрякова и Ирина Пегова в роли Сони в спектакле Московского театра О. Табакова "Дядя Ваня" в постановке Миндаугаса Карбаускиса, 2004 год
Марина Зудина в роли Елены Андревны, Олег Табаков в роли Александра Серебрякова и Ирина Пегова в роли Сони в спектакле Московского театра О. Табакова "Дядя Ваня" в постановке Миндаугаса Карбаускиса, 2004 год
Марина Зудина в роли Елены Андревны, Олег Табаков в роли Александра Серебрякова и Ирина Пегова в роли Сони в спектакле Московского театра О. Табакова "Дядя Ваня" в постановке Миндаугаса Карбаускиса, 2004 год
© Александр Куров/ТАСС
Художественный руководитель театра Олег Табаков выступает на сборе труппы в МХТ имени Чехова, 2008 год
Художественный руководитель театра Олег Табаков выступает на сборе труппы в МХТ имени Чехова, 2008 год
Художественный руководитель театра Олег Табаков выступает на сборе труппы в МХТ имени Чехова, 2008 год
© Александр Куров/ТАСС
Актеры Станислав Любшин, Ирина Мирошниченко, художественный руководитель театра Олег Табаков, актриса Марина Зудина, актер Владимир Кашпур (слева направо на втором плане), актеры Анатолий Белый, Дарья Мороз, Сергей Безруков и Игорь Верник (слева направо на первом плане) на сборе труппы в МХТ имени Чехова, 2008 год
Актеры Станислав Любшин, Ирина Мирошниченко, художественный руководитель театра Олег Табаков, актриса Марина Зудина, актер Владимир Кашпур (слева направо на втором плане), актеры Анатолий Белый, Дарья Мороз, Сергей Безруков и Игорь Верник (слева направо на первом плане) на сборе труппы в МХТ имени Чехова, 2008 год
Актеры Станислав Любшин, Ирина Мирошниченко, художественный руководитель театра Олег Табаков, актриса Марина Зудина, актер Владимир Кашпур (слева направо на втором плане), актеры Анатолий Белый, Дарья Мороз, Сергей Безруков и Игорь Верник (слева направо на первом плане) на сборе труппы в МХТ имени Чехова, 2008 год
© Александр Куров/ТАСС
Художественный руководитель театра МХТ имени Чехова Олег Табаков, 2009 год
Художественный руководитель театра МХТ имени Чехова Олег Табаков, 2009 год
Художественный руководитель театра МХТ имени Чехова Олег Табаков, 2009 год
© Александр Куров/ТАСС
Олег Табаков (Евгений Дорн) и Марина Зудина (Ирина Аркадина) во время предпремьерного прогона спектакла "Чайка" в постановке Константина Богомолова на сцене МХТ имени Чехова, 2014 год
Олег Табаков (Евгений Дорн) и Марина Зудина (Ирина Аркадина) во время предпремьерного прогона спектакла "Чайка" в постановке Константина Богомолова на сцене МХТ имени Чехова, 2014 год
Олег Табаков (Евгений Дорн) и Марина Зудина (Ирина Аркадина) во время предпремьерного прогона спектакла "Чайка" в постановке Константина Богомолова на сцене МХТ имени Чехова, 2014 год
© Артем Геодакян/ТАСС
В 2014 году художественный руководитель театров "Табакерка" и МХТ имени Чехова Олег Табаков стал лауреатом Межгосударственной премии "Звезды Содружества". Церемония прошла в Большом театре
В 2014 году художественный руководитель театров "Табакерка" и МХТ имени Чехова Олег Табаков стал лауреатом Межгосударственной премии "Звезды Содружества". Церемония прошла в Большом театре
В 2014 году художественный руководитель театров "Табакерка" и МХТ имени Чехова Олег Табаков стал лауреатом Межгосударственной премии "Звезды Содружества". Церемония прошла в Большом театре
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Кадр из фильма режиссера Григория Чухрая "Чистое небо", 1961 год
© ТАСС
Олег Табаков в роли заведующей буфетом Клавдии Ивановны. Сцена из спектакля по пьесе Василия Аксенова "Всегда в продаже" на сцене театра "Современник", 1965 год
© Евгений Кассин/ТАСС
Олег Табаков с французскими актрисами Женевьевой Казиль (слева) и Франсуаз Фалькон во время приема, посвященного гастролям в СССР французского театра "Комеди Франсез", 1973 год
© Александр Коньков/ТАСС
Олег Табаков в роли Балалайкина и Валентин Гафт в роли Глумова в спектакле "Балалайкин и К" по сатирическому роману Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия" в театре "Современник", 1973 год
© Михаил Строков/ТАСС
Олег Табаков в роли Павла Петровича Щербука в фильме Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино", 1977 год
© ТАСС
Олег Табаков в роли короля Франции Людовика XIII на съемках фильма "Три мушкетера", 1978 год
© Владимир Песляк/ТАСС
Андрей Попов в роли Захара (слева) и Олег Табаков в роли Обломова в фильме "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" Никиты Михалкова, 1980 год
© ТАСС
Олег Табаков и Борис Щербаков в сцене из спектакля театра МХАТ "Юристы", 1985 год
© Василий Егоров/ТАСС
Олег Табаков в гримерной комнате театра МХАТ имени Чехова, 1989 год
© Андрей Соловьев/ТАСС
Олег Табаков в спектакле "Кабала святош" на сцене МХАТ имени Чехова, 1989 год
© Андрей Соловьев/ТАСС
Олег Табаков и Марина Зудина во время прогулки по Саратову, 1994 год
© Юрий Набатов/ТАСС
Олег Табаков в роли Луки и Михаил Хомяков в роли Бубнова в спектакле "На дне" Театра-студии под руководством О. Табакова, 2001 год
© Александр Яковлев/ТАСС
Марина Зудина в роли Елены Андревны, Олег Табаков в роли Александра Серебрякова и Ирина Пегова в роли Сони в спектакле Московского театра О. Табакова "Дядя Ваня" в постановке Миндаугаса Карбаускиса, 2004 год
© Александр Куров/ТАСС
Художественный руководитель театра Олег Табаков выступает на сборе труппы в МХТ имени Чехова, 2008 год
© Александр Куров/ТАСС
Актеры Станислав Любшин, Ирина Мирошниченко, художественный руководитель театра Олег Табаков, актриса Марина Зудина, актер Владимир Кашпур (слева направо на втором плане), актеры Анатолий Белый, Дарья Мороз, Сергей Безруков и Игорь Верник (слева направо на первом плане) на сборе труппы в МХТ имени Чехова, 2008 год
© Александр Куров/ТАСС
Художественный руководитель театра МХТ имени Чехова Олег Табаков, 2009 год
© Александр Куров/ТАСС
Олег Табаков (Евгений Дорн) и Марина Зудина (Ирина Аркадина) во время предпремьерного прогона спектакла "Чайка" в постановке Константина Богомолова на сцене МХТ имени Чехова, 2014 год
© Артем Геодакян/ТАСС
В 2014 году художественный руководитель театров "Табакерка" и МХТ имени Чехова Олег Табаков стал лауреатом Межгосударственной премии "Звезды Содружества". Церемония прошла в Большом театре
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. Художественному руководителю двух театров - Театра под руководством Олега Табакова и Московского Художественного театра имени Чехова, народному артисту СССР Олегу Табакову 17 августа исполняется 82 года.

Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. В старших классах посещал театральный кружок "Молодая гвардия" при местном Дворце пионеров и школьников, был ведущим детско-юношеских передач на саратовском радио.

В 1953-1957 годах учился в Школе-студии МХАТ на курсе Василия Топоркова.

В 1956 году Олег Ефремов создал в Школе-студии МХАТ Студию молодых актеров, впоследствии ставшую театром "Современник". Табаков был одним из ведущих актеров "Современника" до 1983 года. Наиболее известные спектакли с его участием - "Голый король", "Три желания", "Всегда в продаже", "Обыкновенная история". В 1968 году Табаков дебютировал как режиссер, поставив на сцене "Современника" дипломный спектакль "Женитьба". В 1970-1976 годах – директор "Современника".

На третьем курсе Табаков дебютировал в кино в картине "Саша вступает в жизнь" режиссера Михаила Швейцера. В общей актер сложности снялся в более чем ста фильмах, среди них "Шумный день" (1960), "Живые и мертвые" (1963), "Война и мир" (1968), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Москва слезам не верит" (1979), "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" (1979), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Ширли-мырли" (1995) и др.

Озвучивал мультипликационные фильмы, самая известная работа Табакова в этой области – кот Матроскин в мультфильме "Трое из Простоквашино" и его продолжениях (1978-1984). Кроме этого, голос Табакова звучит в десятках радиопостановок.

В 1973 году начал преподавательскую деятельность: создал при Бауманском дворце пионеров театральный кружок для старшеклассников. В 1976-1986 годах работал в Государственном институте театрального искусства (ныне - Российский университет театрального искусства – ГИТИС), выпустил два актерских курса. В 1977 году в подвале бывшего угольного склада в Москве на ул. Чаплыгина Табаковым и его учениками из ГИТИСа был создан театр "Табакерка". В 1986 году был подписан приказ о создании Театра-студии под руководством Табакова. Официально первый спектакль "Табакерки" ("Кресло" по повести Юрия Полякова) состоялся 1 марта 1987 года. В настоящий момент Табаков остается художественным руководителем театра, продолжает играть в спектаклях "Чайка" и "Год, когда я не родился".

С 1983 года Табаков - актер Московского художественного академического театра им. Горького. Дебютировал во МХАТе в роли Сальери в спектакле "Амадей", также сыграл в постановках "Скамейка", "Кабала святош", "Горе от ума", "Тартюф" и др. После раскола во МХАТе работал в труппе Ефремова. С 2000 года после смерти Ефремова занимает пост художественного руководителя МХТ им. Чехова, с 2004 года также является директором театра. В настоящий момент выходит на сцену МХТ в спектаклях "Последняя жертва" и "Юбилей ювелира".

В 1986-2000 годах был ректором Школы-студии МХАТ, выпустил четыре актерских курса. В 1992 году основал Летнюю школу им. Станиславского в Бостоне (США). В 2009 году была открыта Московская театральная школа Олега Табакова (занимает в ней пост художественного руководителя).

Доход Табакова за 2016 год составил 68,8 млн руб.

Народный артист СССР (1988). Лауреат Государственных премий СССР (1967) и РФ (1997), премии президента РФ в области литературы и искусства (2002). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (1998, 2005, 2010, 2015), также награжден орденами "Знак Почета" (1967), Трудового Красного Знамени (1982), Дружбы народов (1993). Имеет зарубежные государственные награды, в том числе офицерский крест ордена Почетного легиона (Франция; 2013).

Лауреат премий "Золотой овен" (1994), "Золотая маска" (1996; 2016 - почетная номинация "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства"), премии им. Станиславского (1997), "Хрустальная Турандот" (1999, 2004, 2011, 2015), "Чайка" (2003, 2005), "Кумир" (2011), "Звезда театрала" (2014) и др.

Женат вторым браком. Первая супруга - Людмила Крылова, актриса; дети Антон и Александра. Вторая жена - Марина Зудина, актриса; дети Павел и Мария.

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Табаков, Олег Павлович
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