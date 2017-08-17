Кот Матроскин, Обломов и Людовик XIII: Олегу Табакову 82 года

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ТАСС-ДОСЬЕ. Художественному руководителю двух театров - Театра под руководством Олега Табакова и Московского Художественного театра имени Чехова, народному артисту СССР Олегу Табакову 17 августа исполняется 82 года.
Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. В старших классах посещал театральный кружок "Молодая гвардия" при местном Дворце пионеров и школьников, был ведущим детско-юношеских передач на саратовском радио.
В 1953-1957 годах учился в Школе-студии МХАТ на курсе Василия Топоркова.
В 1956 году Олег Ефремов создал в Школе-студии МХАТ Студию молодых актеров, впоследствии ставшую театром "Современник". Табаков был одним из ведущих актеров "Современника" до 1983 года. Наиболее известные спектакли с его участием - "Голый король", "Три желания", "Всегда в продаже", "Обыкновенная история". В 1968 году Табаков дебютировал как режиссер, поставив на сцене "Современника" дипломный спектакль "Женитьба". В 1970-1976 годах – директор "Современника".
На третьем курсе Табаков дебютировал в кино в картине "Саша вступает в жизнь" режиссера Михаила Швейцера. В общей актер сложности снялся в более чем ста фильмах, среди них "Шумный день" (1960), "Живые и мертвые" (1963), "Война и мир" (1968), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Москва слезам не верит" (1979), "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" (1979), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Ширли-мырли" (1995) и др.
Озвучивал мультипликационные фильмы, самая известная работа Табакова в этой области – кот Матроскин в мультфильме "Трое из Простоквашино" и его продолжениях (1978-1984). Кроме этого, голос Табакова звучит в десятках радиопостановок.
В 1973 году начал преподавательскую деятельность: создал при Бауманском дворце пионеров театральный кружок для старшеклассников. В 1976-1986 годах работал в Государственном институте театрального искусства (ныне - Российский университет театрального искусства – ГИТИС), выпустил два актерских курса. В 1977 году в подвале бывшего угольного склада в Москве на ул. Чаплыгина Табаковым и его учениками из ГИТИСа был создан театр "Табакерка". В 1986 году был подписан приказ о создании Театра-студии под руководством Табакова. Официально первый спектакль "Табакерки" ("Кресло" по повести Юрия Полякова) состоялся 1 марта 1987 года. В настоящий момент Табаков остается художественным руководителем театра, продолжает играть в спектаклях "Чайка" и "Год, когда я не родился".
С 1983 года Табаков - актер Московского художественного академического театра им. Горького. Дебютировал во МХАТе в роли Сальери в спектакле "Амадей", также сыграл в постановках "Скамейка", "Кабала святош", "Горе от ума", "Тартюф" и др. После раскола во МХАТе работал в труппе Ефремова. С 2000 года после смерти Ефремова занимает пост художественного руководителя МХТ им. Чехова, с 2004 года также является директором театра. В настоящий момент выходит на сцену МХТ в спектаклях "Последняя жертва" и "Юбилей ювелира".
В 1986-2000 годах был ректором Школы-студии МХАТ, выпустил четыре актерских курса. В 1992 году основал Летнюю школу им. Станиславского в Бостоне (США). В 2009 году была открыта Московская театральная школа Олега Табакова (занимает в ней пост художественного руководителя).
Доход Табакова за 2016 год составил 68,8 млн руб.
Народный артист СССР (1988). Лауреат Государственных премий СССР (1967) и РФ (1997), премии президента РФ в области литературы и искусства (2002). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (1998, 2005, 2010, 2015), также награжден орденами "Знак Почета" (1967), Трудового Красного Знамени (1982), Дружбы народов (1993). Имеет зарубежные государственные награды, в том числе офицерский крест ордена Почетного легиона (Франция; 2013).
Лауреат премий "Золотой овен" (1994), "Золотая маска" (1996; 2016 - почетная номинация "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства"), премии им. Станиславского (1997), "Хрустальная Турандот" (1999, 2004, 2011, 2015), "Чайка" (2003, 2005), "Кумир" (2011), "Звезда театрала" (2014) и др.
Женат вторым браком. Первая супруга - Людмила Крылова, актриса; дети Антон и Александра. Вторая жена - Марина Зудина, актриса; дети Павел и Мария.