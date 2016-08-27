Адвокат: отказ в канадской визе режиссеру Мизгиреву может быть связан с его биографией

ОТТАВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадские власти могли отказать в визе российскому режиссеру Алексею Мизгиреву, чей фильм "Дуэлянт" включен в программу международного кинофестиваля в Торонто (Toronto International Film Festival), из-за возможных проблемных моментов в его биографии.

Такое мнение в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС высказал адвокат по иммиграционным делам из Оттавы Майкл Белл.

"Причин в отказе может быть очень много, например, он мог неправильно заполнить документы на визу или же отказ кроется в каких-то фактах из его биографии", - сказал юрист. Так, Мизгиреву могли не дать канадскую визу, если он ранее был депортирован из любой страны мира или же имеет какое-либо криминальное прошлое. "Если он едет на фестиваль, например, с семьей, то, возможно, иммиграционные власти не получили от него документов о его возможностях оплатить их пребывание в Канаде", - продолжил Белл. Еще одной причиной, по мнению специалиста, мог стать тот факт, что в представленных документах не было приглашения на кинофестиваль.

Белл также сообщил, что в 2015 году иммиграционное законодательство Канады было серьезно усложнено, в результате чего многие люди просто не могут понять, какие именно документы они должны предоставить на получение визы. В администрации международного кинофестиваля в Торонто корр. ТАСС пока не дали комментариев по этой ситуации.

Ранее сообщалось, что в пятницу посольство Канады в Москве отказало Мизгиреву в получении визы, сделав тем самым невозможным его приезд на кинофестиваль, где должна состояться мировая премьера его фильма.

В письменном ответе, полученном из посольства Мизгиревым, указано, что после тщательного изучения поданных документов сотрудник визового отдела не смог достоверно установить "цель визита", сочтя ее неубедительной.

Картина Алексея Мизгирева рассказывает об отставном офицере Яковлеве, который за деньги стреляется на дуэлях вместо других. У Яковлева трагическое прошлое и единственная цель жизни - отомстить всем виновным в своих несчастьях. Главные роли в картине исполнили российские и европейские актеры Петр Федоров, Владимир Машков, Александр Яценко, Сергей Гармаш, Юрий Колокольников, Павел Табаков, Юлия Хлынина, а также немецкая актриса Франциска Петри и немецкий актер и театральный режиссер Мартин Вуттке, известный по ролям в фильмах "Бесславные ублюдки", "Облачный атлас" и "Самый опасный человек". В российский прокат фильм выйдет 29 сентября.

Киносмотр пройдет в Торонто с 8 по 18 сентября.