Организаторы кинофестиваля в Торонто не дают оценку решению Канады по визе Мизгиреву

ОТТАВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Организаторы международного кинофестиваля в Торонто (Toronto International Film Festival) не считают уместным комментировать решение иммиграционных властей Канады, которые отказали в визе российскому режиссеру Алексею Мизгиреву. Об этом ТАСС заявила официальный представитель киносмотра Джоселин Джонстон.

"Было бы неуместным для нас говорить по этому конкретному случаю. Каждый год мы очень тесно сотрудничаем с канадскими консульствами и посольствами по всему миру, чтобы наши гости, которые запрашивают (у них) любую консульскую помощь, получали ее своевременно", - сказала она.

Ранее сообщалось, что 26 августа посольство Канады в Москве отказало Мизгиреву в визе, тем самым сделав невозможным его приезд на кинофестиваль, где должна состояться мировая премьера фильма россиянина "Дуэлянт". В письменном ответе из посольства указано, что после тщательного изучения поданных документов сотрудник визового отдела не смог достоверно установить "цель визита", сочтя ее неубедительной.

Картина Алексея Мизгирева рассказывает об отставном офицере Яковлеве, который за деньги стреляется на дуэлях вместо других. У Яковлева трагическое прошлое и единственная цель - отомстить всем виновным в своих несчастьях. Главные роли в картине исполнили Петр Федоров, Владимир Машков, Александр Яценко, Сергей Гармаш, Юрий Колокольников, Павел Табаков, Юлия Хлынина, а также немецкая актриса Франциска Петри и немецкий актер и театральный режиссер Мартин Вуттке, известный по ролям в фильмах "Бесславные ублюдки", "Облачный атлас" и "Самый опасный человек". В российский прокат фильм выйдет 29 сентября.

Киносмотр пройдет в Торонто с 8 по 18 сентября.