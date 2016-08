Венецианский кинофестиваль начался с церемонии вручения почетного "Золотого льва"

ВЕНЕЦИЯ, 31 августа. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Венецианский кинофестиваль начался с церемонии вручения польскому режиссеру Ежи Сколимовскому почетного "Золотого льва Святого Марка", присуждаемого за вклад в кинематограф. Торжественная церемония состоялась во Дворце кино на острове Лидо в Венецианской лагуне, где традиционно проходит старейший в мире киносмотр.

Сколимовский - автор около двух десятков фильмов, он также снимался в картинах коллег по цеху, в том числе Анджея Вайды и Тима Бертона. Он выступил соавтором сценария первой полнометражной ленты Романа Поланского "Нож в воде" (N w wodzie, 1962). С этого года дирекция фестиваля и Венецианской биеннале решила присуждать по две почетных награды. Вторым обладателем "Золотого льва" за вклад в кинематограф стал французский актер Жан-Поль Бельмондо, награждение которого состоится 8 сентября.

Фильмом открытия стал американский мюзикл La La Land молодого режиссера Дэмьена Шазелла, получившего признание за музыкальную психологическую драму "Одержимость" (Whiplash, 2014). Картина на незатейливый сюжет погружает в годы "романтического Голливуда" и рассказывает об истории мюзикла в американском кино. В частности, "цитируются " образцы этого жанра - от "Американца в Париже" (An American in Paris, 1951) до "Нью- Йорк, Нью-Йорк" (New York, New York, 1977), одного из первых фильмов Мартина Скорсезе с Лайзой Миннелли.

В целом же критика уже сравнила La La Land по манере съемки и насыщенному цветовому исполнению с фильмом База Лурмана "Мулен Руж!" (Moulin Rouge!, 2001). Исполнивший главную роль в картине - молодого джазового пианиста Райан Гослинг разочаровал поклонников, не приехав на Лидо из-за занятости в съемках. Зато по красной ковровой дорожке прошлась его партнерша Эмма Стоун, которая уже снимается с ним в паре в третьей картине.

Как отмечают наблюдатели, в последние несколько лет премьера в Венеции приносила успех ленте в Голливуде. Так, "Оскаров" удостоились "Гравитация" (Gravity) Альфонсо Куарона, открывавшего смотр в 2013 году, и "Бердмэн" (Birdman) Алехандро Иньярриту, показанный на открытии в 2014 году и завоевавший "Золотого льва". "Ла-ла лэнд" также уже прочат номинации Американской киноакадемии.

"Ла-ла лэнд" участвует в основной конкурсной программе, в которой заявлены всего 20 картин, включая "Рай" Андрея Кончаловского. Премьера этого фильма состоится 8 сентября. Продлится смотр до 10 сентября, когда международное жюри во главе с английским режиссером Сэмом Мендесом ("Красота по- американски"(American beauty, 1999), "007: Координаты "Скайфолл" (Skyfall, 2012) и "007: Спектр" (Spectre, 2015) объявит победителей.