Венецианский кинофестиваль начнется с показа голливудского мюзикла

РИМ/ВЕНЕЦИЯ, 31 августа. /Корр. ТАСС Алексей Букалов, Вера Щербакова/. Международная выставка кинематографического искусства, как официально называется Венецианский кинофестиваль, старейший смотр в мире, в 73-й раз начинается в среду на острове Лидо, где традиционно проходит с 1932 года.

Все готово для приема звезд мирового кино, многочисленных журналистов, международных критиков и избранной публики во Дворце кино, а также еще нескольких фестивальных залах. В этом году к ним прибавилась новая площадка под открытым небом, появившаяся на месте давно замороженной стройки нового кинодворца. Для нее подготовлена специальная внеконкурсная программа "Кино в саду", в которую вошли, в частности, фильмы американца Джеймса Франко, итальянца Габриэле Муччино, южнокорейца Ким Ки Дука.

Битва титанов

Основная конкурсная программа, включающая 20 картин, состоит сплошь из работ признанных "грандов". В этом году отборочная комиссия во главе с художественным руководителем фестиваля Альберто Барберой поставила на именитых "ветеранов", завоевавших признание еще два десятилетия назад. Вим Вендерс, Франсуа Озон, Эмир Кустурица, Терренс Малик ознаменовали новую эру в кино. Как показывает программа основного конкурса, они не только не ушли на покой почивать на лаврах, но и не боятся вынести на высокий суд свои новые работы, продолжают идти в ногу со временем.

Причем некоторые из мастеров проявляют определенную смелость. Так, Малик, обладатель "Золотой пальмовой ветви" за ленту "Древо жизни" (The Tree of Life, 2011), автор культовой военной драмы "Тонкая красная линия" (The Thin Red Line, 1998), представит документальную картину с Кейт Бланшетт "Вояж времени: путешествие жизни" (Voyage of Time: Life's Journey). Легендарный немец Вим Вендерс, президент Европейской киноакадемии, обратился к технике съемки в 3D. В трехмерном измерении будет показан его фильм "Прекрасные дни в Аранхуэсе (Les beaux jours d'Aranjuez) с австралийским рок-музыкантом Ником Кейвом.

Вторую свою киноработу представит знаменитый модельер, долгие годы работавший в Gucci ("Гуччи") Том Форд. В 2009 году он дебютировал в качестве режиссера именно в Венеции с картиной "Одинокий мужчина" (A Single Man). Спустя семь лет он возвращается на Лидо с "Ночными животными" (Nocturnal Animals) с Джейком Джилленхолом и Эми Адамс в главных ролях. Из 20 претендентов на главные награды - всего один дебютный фильм американского актера Кристофера Мюррэя "Слепой Христос" (El Cristo ciego) совместного чилийско-французского производства.

Открывать творческую гонку будет конкурсная лента американского режиссера Дэмьена Шазелла "Ла-ла-лэнд" (La La Land). Это комедийный мюзикл об истории жанра американского мюзикла. На этом фоне местная критика уже назвала три итальянские ленты в конкурсе, одна из которых документальная, аутсайдерами среди претендентов на награды.

Оценивать фильмы будет международное жюри со главе с английским режиссером Сэмом Мендесом, снявшим "Красоту по-американски"(American Beauty, 1999) и две серии бондианы - "007: Координаты "Скайфолл" (Skyfall, 2012) и "007: Спектр" (Spectre, 2015). В этом году в судейской комиссии преобладают актрисы, среди них: дочь творческой пары Марчелло Мастроянни и Катрин Денев французско-итальянская актриса Кьяра Мастроянни, американская актриса, певица, художница и режиссер Лори Андерсон, немецкая актриса Нина Хосс, британская актриса Джемма Артертон, а также китайская актриса и режиссер Чжао Вэй.

Из новшеств этого года - две премии "Серебряный лев Святого Марка". Одна статуэтка будет вручаться за лучшую режиссуру, другая будет приравнена к Гран-при жюри, который ранее вручался второму лучшему фильму конкурса по совокупности достоинств.

Возвращение Кончаловского

Россию в этом году вновь представляет выдающийся российский режиссер Андрей Кончаловский. Его новая картина "Рай" совместного российско-германского производства рассказывает об ужасах Второй мировой войны на примере судеб отдельных людей: русской эмигрантки во Франции Ольги, француза Жюля и немца Хельмута, оказавшихся по разные стороны баррикад, но связанных человеческими чувствами. Роли исполняют Юлия Высоцкая, Виктор Сухоруков, а также немецкие и французские актеры. Сюжет фильма известен, включая драматический финал, но сюрпризом станет киноязык повествования.

Как говорится на официальном сайте режиссера, "цель фильма можно выразить словами немецкого философа Карла Ясперса: "Нельзя допустить, чтобы ужасы прошлого были преданы забвению. Надо все время напоминать о прошлом. Оно было, оказалось возможным, и эта возможность остается. Лишь знание способно предотвратить ее".

Всего два года назад Андрей Сергеевич удостоился "Серебряного льва" за полудокументальное полотно о русской жизни "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына". Мастер, чье имя хорошо известно в Италии, и раньше неоднократно бывал на берегах Венецианской лагуны, и почти каждый раз увозил призы. В частности, как лучший дебют была отмечена его курсовая работа 1961 года - короткометражка "Мальчик и голубь" с молодым Николаем Бурляевым. В 2002 году "Дом дураков" с Юлией Высоцкой получил Гран-при жюри.

Кончаловский дважды участвовал в основном конкурсе с лентой "Первый учитель" (1965) и снятым в США по повести "Река Потудань" Андрея Платонова фильмом "Возлюбленные Марии" (1984). Кроме того, Кончаловский известен как соавтор Андрея Тарковского, который был удостоен за "Иваново детство" главного приза Венеции - "Золотого льва Святого Марка".

Вне конкурса - Гибсон и сериал от "оскароносца"

Спустя 10 лет с новой режиссерской работой возвращается знаменитый американский актер Мел Гибсон. На этот раз автор "Страстей Христовых" (The Passion of the Christ, 2004) и "Апокалипсиса" (Apocalypt, 2006) снял военную драму "По соображениям совести" (Hacksaw Ridge) о реальном персонаже Десмонде Доссе, который, отказываясь воевать, становится полевым медиком.

Несколько лет назад в фестивальную моду вошли премьеры первых пилотных серий телевизионных фильмов. В Венеции покажут две серии одного из самых ожидаемых сериалов сезона от итальянского "оскароносного" режиссера Паоло Соррентино о воображаемом понтифике-революционере "Молодой Папа Римский" (The Young Pope).

Закрывать смотр 10 сентября будет внеконкурсный показ ремейка легендарного вестерна "Великолепная семерка" (The Magnificent Seven) с Дензелом Вашингтоном и Итаном Хруком.

Документалистике - почет

Все больше места в афише фестиваля отводится документальному кино. Помимо двух документальных картин в основном конкурсе, семь фильмов будут показаны все конкурса. Кроме того, три документальные ленты включены во второй по значимости конкурс "Горизонты", где будет определен свой победитель. Отдельная секция посвящена документалистике в программе "Венецианская классика".

Впервые к документальному кино обратился предыдущий худрук смотра Марко Мюллер, который еще в 2011 году документальную ленту россиянина Виктора Косаковского "Да здравствуют антиподы" сделал вторым фильмом открытия. Пионером же в этом смысле можно считать Каннский фестиваль, который наградил в 2004 году политический памфлет Майкла Мура "Фаренгейт 9/11" (Fahrenheit 9/11).

Три года назад документальный фильм - "Священная римская кольцевая" (Sacro GRA) Джанфранко Рози - впервые победил в Венеции. Наконец, на последнем Берлинале тот же итальянец Рози взял "Золотого медведя" за повествование на актуальную и острую тему миграции - "Огонь в море" (Fuocoammare).

Красная ковровая дорожка

Обещает не разочаровать и "красная ковровая дорожка". На Лидо ожидаются голливудские звезды первой величины. Райан Гослинг и Эмма Стоун, сыгравшие в "Ла-ла-лэнд" (La La Land), должны быть на открытии. Не исключен приезд Джима Керри и Киану Ривза, снявшихся в новом романтическом фильме ужасов американки Аны Лили Амирпус "Плохая партия" (The Bad Batch), заявленном в основном конкурсе.

На Лидо ждут 83-летнего французского актера Жан-Поля Бельмондо, которому 8 сентября будет вручен почетный "Золотой лев Святого Марка" за вклад в кинематограф.​

Натали Портман предстанет в образе Джеки Онассис (вдовы американского президента Джона Кеннеди). Фильм с ее участием чилийского режиссера Пабло Ларраина о вдовствующей первой леди, вышедшей замуж за греческого миллионера, в последний момент был включен в конкурс. Пока не подтверждено, но вполне возможно участие Кейт Бланшетт, а также Ника Кейва, задействованного, помимо фильма Вендерса, в британском документальном проекте, премьера которого состоится все конкурса.

Обещано присутствие всего актерского состава сериала Соррентино, в том числе актеров Джуда Лоу и Дайаны Китон. Обещала блеснуть на Лидо Моника Беллуччи, исполнившая главную роль в фильме Кустурицы "По млечному пути" (Na mlijecnom putu).

Наши в "классике"

В отдельную программу "Венецианская классика" вошли две картины - "Очи черные" (1987) Никиты Михалкова и "Сталкер" (1979) Андрея Тарковского. Вторая была отреставрирована на "Мосфильме" при поддержке фонда "Открытый мир". Отобранные шедевры мирового кинематографа также участвуют в подобии конкурса, судить который будут студенты кинематографических вузов.