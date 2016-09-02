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Египет представит на премии "Оскар" в 2017 году фильм о народных протестах в стране

Культура
2 сентября, 17:11 UTC+3 КАИР КАИР 2, сентября. /ТАСС
Действие картины "Столкновение", снятой в 2016 году, разворачивается в замкнутом пространстве полицейского автозака, где оказались задержанные участники демонстрации в день свержения президента Мурси
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КАИР, 2 сентября. /ТАСС/. Фильм Мухаммеда Диаба "Столкновение" (Clash, 2016) будет представлять Египет на премии Американской академии киноискусств "Оскар" в 2017 году в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщила электронная версия газеты "Аль-Ахрам".

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Действие этой картины, снятой в 2016 году, разворачивается в замкнутом пространстве полицейского автозака, где оказались задержанные участники демонстрации в день свержения египетского президента Мухаммеда Мурси (3 июля 2013 года - прим. ТАСС). Здесь случайным образом встретились и собратья по баррикадам, и непримиримые враги, которым предстоит выяснить, на чьей стороне правда в этом бушующем пламени противостояния.

Фильм, который на родине вышел в широкий прокат в июле этого года, в мае открывал вторую по значимости (после основного конкурса) программу 69-го Каннского кинофестиваля "Особый взгляд" и был положительно принят критиками. Революционную кинокартину "Столкновение" также показывали и на других фестивалях по всему миру, в том числе и в России.

Мухаммед Диаб не раз выступал в роли сценариста известных египетских кинолент, а его режиссерский дебют состоялся в 2010 году с фильмом "Каир 678". Попав в водоворот революции 2011 года в арабской республике, Диаб решл снять картину о народных восстаниях и противостоянии политических сил в Египте, которая получила название "Столкновение".

Пока Египет не может похвастаться статуэткой престижнейшей американской кинопремии, но Мухаммед Диаб надеется, что его фильм войдет в список девяти финалистов конкурса и поборется за долгожданную награду в феврале следующего года.

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