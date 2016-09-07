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"Блокадный дневник" Ольги Берггольц назван "Книгой года"

Культура
7 сентября, 20:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
В номинации "Проза года" наградили роман Алексея Иванова "Ненастье"
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Лауреатом в главной номинации премии "Книга года" стало издание "Блокадный дневник" 1941-1945 годов Ольги Берггольц. Церемония вручения премии прошла в среду в Центре русского зарубежья им. Солженицына.

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Всего премии вручили в десяти номинациях. В номинации "Проза года" наградили роман Алексея Иванова "Ненастье". В конкурсе "Поэзия года" лучшей признана книга "Облачение теней: поэты Испании" переводы с испанского и каталонского Павла Глушко. В номинации "Книга и кино" премию присудили книге актера Алексея Баталова "Сундук артиста". В номинации "Электронная книга" наградили проект "Весь Толстой в один клик", в итоге реализации которого было оцифровано и выложено в интернет для общего доступа 90 томов произведений Льва Толстого.

В прошлом году в главной номинации конкурса "Книга года" победила серия книг "Великая Отечественная война 1941-1945 годов" в 12 томах.

Ежегодный национальный конкурс "Книга года" Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечати) учрежден в 1999 году. Его основная задача - поддержка достижений отечественного книгоиздания, поощрение лучших образцов книжного искусства и полиграфии, пропаганда чтения и книжной культуры, повышение роли книги в общественном сознании.

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