"Блокадный дневник" Ольги Берггольц назван "Книгой года"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Лауреатом в главной номинации премии "Книга года" стало издание "Блокадный дневник" 1941-1945 годов Ольги Берггольц. Церемония вручения премии прошла в среду в Центре русского зарубежья им. Солженицына.

Всего премии вручили в десяти номинациях. В номинации "Проза года" наградили роман Алексея Иванова "Ненастье". В конкурсе "Поэзия года" лучшей признана книга "Облачение теней: поэты Испании" переводы с испанского и каталонского Павла Глушко. В номинации "Книга и кино" премию присудили книге актера Алексея Баталова "Сундук артиста". В номинации "Электронная книга" наградили проект "Весь Толстой в один клик", в итоге реализации которого было оцифровано и выложено в интернет для общего доступа 90 томов произведений Льва Толстого.

В прошлом году в главной номинации конкурса "Книга года" победила серия книг "Великая Отечественная война 1941-1945 годов" в 12 томах.

Ежегодный национальный конкурс "Книга года" Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечати) учрежден в 1999 году. Его основная задача - поддержка достижений отечественного книгоиздания, поощрение лучших образцов книжного искусства и полиграфии, пропаганда чтения и книжной культуры, повышение роли книги в общественном сознании.