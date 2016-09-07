В Венеции показали фильм о вдове Джона Кеннеди с Натали Портман

ВЕНЕЦИЯ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Премьера фильма чилийского режиссера Пабло Ларраина "Джеки" (Jackie) о Жаклин Кеннеди состоялась в основной конкурсной программе 73-го Венецианского кинофестиваля, став одним из центральных событий старейшего в мире смотра.

В образе оставшейся вдовой первой леди США выступила актриса Натали Портман. Фильм рассказывает о четырех днях жизни Джеки после убийства ее мужа - 35-го президента США Джона Кеннеди.

Переживать смерть мужа всегда непросто, а особенно, когда он - президент США и на тебя смотрит весь мир. Нужно определенное мужество и самообладание - именно это позволило Жаклин Кеннеди оставить след в истории.

В картине достаточно точно отражены все детали - знаменитый розовый костюм от Chanel, который она отказалась снимать несмотря на то, что он был забрызган кровью - Джеки находилась рядом с мужем в открытом автомобиле, когда Кеннеди выстрелили в голову; подготовка похорон, которые она захотела провести на подобие прощальной церемонии с Авраамом Линкольном, тоже убитым президентом. Для придания еще большей аутентичности режиссер использует кадры видео- и аудиохроники, которую достаточно удачно "доснимает" с участием Портман.

По признанию самой актрисы, она пыталась создать два образа Джеки - какой она была с близкими и на публике. "Она менялась, когда "играла роль" жены политика, еще до того, как Кеннеди стал президентом. Менялся тембр ее голоса, движения, жесты", - отметила актриса.

С предложением снять фильм о героине американской истории ХХ века к чилийцу Ларраину обратился коллега по цеху Даррен Аронофски, который выступил продюсером ленты. "Мне был интересен этот образ, и потом это мой первый фильм, где главный персонаж женщина", - сказал режиссер.