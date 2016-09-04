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На Венецианском кинофестивале состоялась премьера нового фильма Мэла Гибсона

Культура
4 сентября, 22:05 UTC+3 ВЕНЕЦИЯ Алексей Букалов, Вера Щербакова
Фильм рассказывает о Десмонде Доссе, герое войны, который из моральных соображений отказывается браться за оружие и становится полевым медиком, спасая десятки жизней
Материал из 1 страницы
© EPA/ETTORE FERRARI

ВЕНЕЦИЯ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Букалов, Вера Щербакова/. Главная премьера внеконкурсной программы, новая режиссерская работа известного американского актера Мэла Гибсона - "По зову совести" (Hacksaw Ridge), - состоялась в воскресенье на 73-м Венецианском кинофестивале. Гибсона тепло приветствовали поклонники, и он надолго задержался на красной ковровой дорожке перед входом во Дворец кино, щедро раздавая автографы.

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С момента выхода его последнего фильма - "Апокалипсис" (Apocalyptо) - прошло ровно 10 лет. Причем все это время сам Гибсон продолжал активно сниматься. "По зову совести" - его пятая режиссерская работа после "Страстей Христовых" (The Passion of the Christ, 2004), "Храброго сердца" (Braveheart, 1995), "Человека без лица" (Man Without a Face, 1993) и "Апокалипсиса".

Фильм повествует о реальном персонаже Десмонде Доссе, герое войны, обладателе Медали Почета, который из моральных соображений, в том числе по религиозным убеждениям, отказывается браться за оружие и становится полевым медиком, спасая десятки жизней. Центральным в картине становится эпизод Второй мировой войны - бой за Окинаву.

"Я ненавижу войну, ненавижу оружие, полностью разделяю намерение Обамы запретить свободную продажу оружия. Но я люблю воинов, преклоняюсь перед героями и считаю, что им нужно отдавать почести", - сказал Гибсон на пресс-конференции.

Главную роль в ленте сыграл Эндрю Гарфилд, получивший мировую известность, сыграв главную роль в фильме "Новый Человек-паук" (The Amazing Spider-Man, 2012) и его сиквеле, вышедшем двумя годами позднее.

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