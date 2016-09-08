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В Торонто открывается 41-й Международный кинофестиваль

Культура
8 сентября, 0:57 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Зрители смогут увидеть почти 400 фильмов из 83 стран
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ОТТАВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Почти 400 фильмов из 83 стран мира будут представлены на открывающемся сегодня 41-м Международном кинофестивале в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF). В этом году зрители смогут посмотреть 296 полнометражных игровых фильмов и 101 - короткометражный, сообщили корреспонденту ТАСС в оргкомитете киносмотра.

Мировые премьеры

В этом году кинофестиваль откроется мировой премьерой вестерна "Великолепная семерка" режиссера Антуана Фукуа. Лента является ремейком знаменитого одноименного фильма 1960 года о семерых искателях приключений, которые решают защитить жителей маленького городка от банды грабителей. Главные роли в новой киноленте сыграют Дензел Вашингтон, Крис Прэтт и Итан Хоук.

Всего в Торонто ожидаются 17 гала-премьер. Среди них фильм знаменитого режиссера Оливера Стоуна "Сноуден" об американском перебежчике Эдварде Сноудене, который в настоящее время находится в России, фильм-ужасов "Голос монстра" Хуана Антонио Байоны, драма "Лавинг" Джеффа Николса, музыкальная драма "Ла Ла Лэнд" Дэмьена Шазелла, а также комедийная драма о мигрантах, борющихся за свои права, "Я, Даниэль Блэйк" режиссера Кена Лоуча.

Для закрытия киносмотра выбрана картина режиссера Келли Фрэмон "Почти семнадцать" с Хейли Стайнфелд и Вуди Харрельсоном в главных ролях. Она повествует о девочке Надин, которая переживает все обычные проблемы переходного возраста.

Российское кино

9 сентября в Торонто состоится мировая премьера российского фильма "Дуэлянт" режиссера Алексея Мизгирева. Действие этой приключенческой картины с элементами триллера, мистики и драмы происходит в 1860 году. Фильм повествует об истории отставного офицера Яковлева, который после возвращения в Петербург быстро зарабатывает репутацию хладнокровного дуэлянта.

Главные роли в картине исполнили российские и европейские актеры - Петр Федоров, Владимир Машков, Александр Яценко, Сергей Гармаш, Юрий Колокольников, Павел Табаков, Юлия Хлынина, немецкая актриса Франциска Петри и немецкий актер и театральный режиссер Мартин Вуттке. В российский прокат фильм выйдет 29 сентября.

Режиссер картины Алексей Мизгирев чуть не пропустил премьеру собственного фильма из-за отказа канадской стороны в выдаче ему визы. Однако после вмешательства российского МИД все необходимые документы на въезд в Канаду ему были предоставлены.

Кроме того, Россию в Торонто будут представлять картины "Зоология" Ивана Твердовского, "Родные" Виталия Манского и "Следующий" Елены Бродач.

Решение за зрителями

Главный приз кинофестиваля достанется ленте, которая победит по итогам зрительского голосования. В прошлом году приз зрительских симпатий получила кинодрама "Комната". Это драматический фильм режиссера Ленни Абрахамсона, который экранизировал одноименный роман Эммы Донохью о пятилетнем мальчике Феликсе - одном из детей нашумевшего дела маньяка Йозефа Фритцля, который долгие годы держал в подвале собственную дочь. Она родила от него семерых детей, включая Феликса.

Фестиваль в Торонто завершится 18 сентября.

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