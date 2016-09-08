Итоги пресс-конференции, посвященной открытию выставки "Рафаэль. Поэзия образа"

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная открытию выставки "Рафаэль. Поэзия образа. Произведения из галерей Уффици и других собраний Италии".

О выставке выдающегося художника рассказывают директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, чрезвычайный и полномочный посол Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини, куратор выставки, главный научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина, хранитель итальянской живописи Виктория Маркова, пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.

На выставке, которая пройдет с 13 сентября по 11 декабря 2016 года в ГМИИ им. А.С. Пушкина, будут представлены восемь живописных и три графических произведения Рафаэля.

Марина Лошак рассказала о том, откуда исходила идея организации выставки.

"Выставка открывается несмотря на наше волнение в самый короткий срок. Нам до сих пор это кажется сновиденем. Идея выставки и инициатива исходила от наших добрый друзей из Италии. Мы приложили экстраординарные усилия для ее организации. Наш зритель сможет приходить на выставку каждый день до середины декабря и наслаждаться искусством Рафаэля", - заявила она.

Она добавила, что выставку дополнят поэтические вечера и концерты.

"Восемь картин и три рисунка дадут возможность не только получить впечатление, но и объемное представление о возможностях Рафаэля как художника. Мы будем осуществлять образовательную программу с лекциями, музыкой, поэтическими вечерами, множеством разных событий, которые эти впечатления усилят", - сказала она.

"Очереди будут - верим в нашего зрителя"

Директор ГМИИ прогнозирует очереди на Рафаэля, несмотря на сеансы и онлайн продажу билетов.

"Мы подготовились, и есть билеты онлайн. Но все равно очереди будут, я верю в нашего зрителя. Он будет стоять в очередях так же, как стоим мы, приезжая куда-то, чтобы увидеть что-то важное для себя", - отметила Лошак.

"Безусловно, усилия зрителя тоже понадобятся. Я надеюсь, что зритель, которого мы очень любим, пойдет нам навстречу и сможет сбалансировать свое эмоциональное состоянии в предчувствии того, что их ожидает. Эта выставка на самом деле про состоянии человека, сбалансированность внутри себя и гармонию", - заключила директор Пушкинского музея.

Чезаре Мария Рагальини поблагодарил ТАСС за организацию пресс-конференци.

"Хочу поблагодарить Марину Лошак, благодаря ей состоялась наша встреча с вами. Огромный интерес, который проявляется к выставке вполне закономерен. Это одно из величайших событий для Италии и России. Выставляемые полотна бесценны. Самая дорогая картина застрахована на сумму €100 млн. Живопись Рафаэля - это квинтэссенция красоты итальянского искусства. Было невероятно трудно уговорить итальянские музеи отпустить в Россию работы Рафаэля, но нам это удалось", - заявил посол Италии.

"Выставку Рафаэля, подобную московской, нельзя повторить нигде в мире"

Главный научный сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина Виктория Маркова заявила, что выставку нельзя повторить нигде в мире.

"Выставка, которая проводится у нас, она неповторима. Ее не может быть ни в какой другой стране, потому что мы увидели возможность показать связь России с Рафаэлем. Значение Рафаэля, этого имени, фигуры, его творчества, искусства, образов, которые он создавал для русской культуры", - отметила Маркова.

Среди шедевров, которые выставят в ГМИИ, - "Мадонна с младенцем (Мадонна Грандука)" и набросок к ней из галереи Уффици, а также две алтарные работы Рафаэля - картина "Святая Цецилия", которая была выполнена для церкви Сан-Джованни-ин-Монте в Болонье (ныне находится в Национальной пинакотеке, Болонья), и "Голова ангела" - одна из трех сохранившихся деталей алтаря "Коронация святого Николая", заказанного Андреа Барончи для своей домашней капеллы церкви Сан-Агостиньо в Читта-де-Кастелло.

Галерею портретов откроет небольшой "Автопортрет" Рафаэля, который перед началом выставки по традиции представят в посольстве Италии в Москве, и продолжат парадные портреты Аньоло Дони и его супруги Маддалены Строцци, портрет Элизабетты Гонзага (все из галереи Уффици) и женский портрет, известный как "Немая", из Национальной галереи Марке. Как сообщалось ранее, все они застрахованы на сумму около полумиллиарда евро.

Во избежание длинных очередей в ГМИИ ввели ограничение по времени посещения: сеансы будут длиться по 45 минут. Билеты на них можно приобрести как онлайн, так и в кассах, где к каждому сеансу будет выделяться квота в 80 билетов против 70, которые можно приобрести через интернет.