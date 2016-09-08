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AFP: Мишель Уэльбек проиграл тяжбу с Le Monde

Культура
8 сентября, 18:36 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Писатель обвинял газету в нарушении авторских прав и в разглашении профессиональной тайны
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Мишель Уэльбек

Мишель Уэльбек

© EPA/ENNIO LEANZA

ПАРИЖ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французский писатель Мишель Уэльбек проиграл судебную тяжбу с газеты Le Monde. Об этом сообщает в четверг агентство France-Presse.

Уэльбек обвинял Le Monde в нарушении авторских прав и в разглашении профессиональной тайны. Третья палата по гражданским делам Парижского суда большой инстанции отклонила все претензии писателя к газете. Суд также обязал Уэльбека компенсировать газете Le Monde судебные издержки в размере €4 тыс.

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В 2002 году писатель заявил в интервью французскому литературному журналу Lire что "самой глупой религией в мире является ислам". Публикуя эти высказывания, журнал отметил, что во время интервью писатель был сильно пьян. Уэльбек подал на Lire в суд. В ходе одного из судебных заседаний он написал своему адвокату записку, в которой говорилось: "Вот мое окончательное решение: более никакого общения со СМИ".

Именно содержание этой записки стало известно газете Le Monde, которая и привела его в августе 2015 года в одной из статей, посвященных писателю. Это вызвало гнев Уэльбека, который немедленно подал на газету в суд. При этом, несмотря на свое заявление, сделанное в записке, он активно продолжал свои интервью в электронных и печатных СМИ.

Судьи не усмотрели нарушения авторских прав Уэльбека, отметив, что "речь не идет о структурированном произведении, отмеченном стилем автора". "Тот факт, что записка была написана известным писателем, еще не делает ее оригинальным произведением", - говорится в решении суда.

Также судьи напомнили писателю, что согласно французским законам "ни журналисты, ни издательства не обязаны соблюдать неприкосновенность профессиональной тайны". Также суд обратил внимание писателя на тот факт, что записка была передана Le Monde непосредственно Эмманюэлем Пьерра, бывшим в то время его адвокатом. При этом Пьерра попросил, чтобы при публикации было указано, что документ передал именно он и что записка находится в его коллекции.

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