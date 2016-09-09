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Песенный конкурс "Евровидение-2017" пройдет в Киеве

Культура
9 сентября, 13:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, сентября. /ТАСС
Изначально на право провести конкурс претендовали Одесса, Днепр, Львов, Харьков и Херсон
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КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Международный песенный конкурс "Евровидение", право принять который в следующем году получила Украина, пройдет в Киеве.

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Об этом в пятницу на пресс-конференции объявил генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания.

"Город, который будет принимать "Евровидение" только что определен на заседании оргкомитета. 19 - "за", двое - против, один воздержался", - объявил вице-премьер-министр Павел Розенко. Изначально на право провести "Евровидение" в стране претендовали Одесса, Днепр, Львов, Харьков и Херсон.

"Евровидение", по решению организаторов, пройдет в Международном выставочном центре, который расположен в Киеве на левом берегу Днепра. Площадь комплекса составляет почти 60 тыс. кв. м.

Украина получила право на проведение "Евровидения-2017" после того, как на последнем конкурсе в Швеции победила украинская исполнительница Джамала с песней "1944". Второе место заняла певица из Австралии Дэми Им, третье - Сергей Лазарев, представлявший Россию.

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