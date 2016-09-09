Облитую краской мемориальную доску Маннергейму в Петербурге снова отмыли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Мемориальную доску финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму на Захарьевской улице в Санкт-Петербурге, в третий раз облитую красной краской накануне вечером, снова отмыли. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Также проведены работы по очистке стены здания военного вуза, на которую попала часть краски.

Как ранее сообщал ТАСС, неизвестный мужчина бросил стеклянную емкость с красной краской в памятную доску финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму. Хулиганом оказался активист незарегистрированной партии "Другая Россия" Анатолий Тишин. Лидером данной организации является писатель и общественный деятель Эдуард Лимонов.

Полиция привлекла активиста к административной ответственности за повреждение чужого имущества, сообщил ТАСС представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в 500 рублей.

История доски с неизвестным владельцем

На прошлой неделе источник в органах власти Петербурга сообщил ТАСС, что администрация Центрального района передала в городской Комитет по культуре документы, согласно которым доска Маннергейму установлена незаконно. Он уточнял, что по закону срок исполнения (демонтажа) истекает 8 сентября. Затем был обнаружен ряд дополнительных правовых коллизий, после которых срок исполнения перестали называть. При этом местные СМИ рассказывают о создании специальной комиссии по решению вопроса, эту информацию власти не подтверждают.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Санкт- Петербургского городского суда Дарью Лебедеву сообщал, что в Смольнинский суд был подан административный иск от физического лица Кузнецова П. А. к правительству города. Он оспаривает действия городского правительства по установке этой доски и требует осуществить ее демонтаж. Заседание суда назначено на 14 сентября.

Табличка была установлена 16 июня на месте бывших казарм Кавалергардского Ее Императорского Величества Марии Федоровны полка, где Маннергейм служил с 1891 по 1897 гг. после окончания Николаевского военного училища. Через несколько дней после установки табличку облили красной краской. После инцидента и Военно-инженерный университет Минобороны, и Государственный музей городской скульптуры, отвечающий за большинство мемориальных досок города, заявляли, что памятный знак не имеет к ним отношения, поэтому они не могут заниматься его очисткой. Затем табличку еще раз облили краской и вновь отмывали.

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга пояснили, что та часть комплекса зданий бывших Кавалергардских казарм на Захарьевской улице, где установлена доска, не является историческим зданием и охраняемым памятником архитектуры.

Реакция петербургской общественности на открытие мемориальной доски Маннергейму была неоднозначной. Вопрос ее установки обсуждался в городе еще с 1990 годов. Сторонники этой идеи напоминают о заслугах генерала перед царской армией, его участии в Русско-японской и Первой мировой войнах, Азиатской экспедиции. Основной аргумент против - участие финской армии в блокаде Ленинграда и роль Маннергейма как главнокомандующего в этом процессе, а также его прямые контакты с Адольфом Гитлером, который 4 июня 1942 года был гостем на 75-летии финского маршала.