Виктория Маркова: Рафаэля можно назвать самым великим художником в истории искусства

ГМИИ им. А.С. Пушкина

13 сентября в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина открылась выставка "Рафаэль. Поэзия образа", которая организована под высоким патронатом руководства России и Италии. Российский куратор проекта и один из крупнейших специалистов по итальянскому искусству Виктория Маркова рассказала ТАСС о мистической связи русских с "Сикстинской Мадонной", где найти след Джоконды и почему выставку стоит увидеть, даже если вы сначала на нее не собирались.

Начало диалога

Это первая выставка Рафаэля в России и в этом смысле это событие абсолютно уникальное. Я имею в виду масштаб художника. Можно сказать, что он самый великий художник в истории искусства, поскольку именно Рафаэлю удалось выразить суть той эпохи, когда он жил и работал, — Высокого Возрождения. Выставка "Рафаэль. Поэзия образа" посвящена образу человека. Рафаэля с полным правом можно назвать не только классиком, сумевшим соединить идеи классической римской античности с христианскими идеями, но и первым современным художником в полном смысле этого слова. Он понимает искусство как диалог со зрителем, его искусство впервые к нему обращено.

Развернуть Автопортрет, 1506 г © Галерея Уффици, Флоренция Автопортрет, 1506 г © Галерея Уффици, Флоренция

В портретах Рафаэля мы впервые видим живых людей, он отходит от несколько скованной схемы портретов Раннего Возрождения, когда люди изображались преимущественно в профиль. У его предшественников не стояла задача изображения характера человека, его психологии и движения души, да и искусство еще для этого не созрело. Искусство Рафаэля необычайно глубокое, в то же время глубина, которую достигает Рафаэль в своих творениях, никогда не разрушает целостности понимания мира и гармонии человека с самим собой и с миром. Рафаэль выразил именно это начало. Глубину Рафаэля трудно постичь, поскольку он художник незамутненный — все очень красиво и так далее, за этим иногда ускользает глубина. Иногда надо пройти долгий путь, чтобы художник тебе раскрылся.

Код Джоконды

Непосредственным предшественником Рафаэля был Леонардо да Винчи, и все знают его великое творение — портрет Джоконды. В том, что это самое знаменитое произведение искусства в мире, нет никакого сомнения. Это не только потому, что она самая глубокая и великая, так сложилась ее судьба, что она самая прославленная. Но если продолжить, какой художник самый великий в истории искусства, — это Рафаэль вне зависимости от того, как складываются наши собственные взаимоотношения с этим художником. Главным впечатлением, которое вынес Рафаэль от поездок во Флоренцию, стало знакомство с Леонардо да Винчи.

Развернуть Портрет Маддалены Дони, 1505-1506 гг. © Палаццо Питти, Флоренция Портрет Маддалены Дони, 1505-1506 гг. © Палаццо Питти, Флоренция

И конечно же, он знал портрет Джоконды и в своем портрете, который будет показан на выставке в Москве — Маддалены Дони (1504–1507, галерея Уффици), — он использует схему леонардовской Джоконды. Он берет ее, практически ее меняя, — это видно в том, как он кадрирует фигуру, положение рук. Но, когда мы смотрим на портрет Рафаэля, мы понимаем, что это совершенно другое решение. Портрет Джоконды — это портрет-тайна, она смотрит на нас, а мы на нее, но ничего не понимаем. Ее улыбка, эти полутона не проясняют характер и она остается образом не вполне реальным и неземным, в то время как у Рафаэля это абсолютно земные люди, они смотрят на нас прямо и как будто находятся с нами в диалоге. В лицах читаются и характер, и настроение в данный момент — все те качества, которых в портрете не было до Рафаэля.

И не только портреты

Хорошо, что на выставке представлены и композиции религиозные, в частности знаменитая картина Рафаэля "Экстаз Святой Цецилии" — покровительницы музыки (ок. 1515 года, Национальная пинакотека, Болонья). В XIX веке на нее очень часто обращали внимание разные люди во время путешествий, Гете писал про нее с восторгом, но нам особенно интересно, что писал про нее Александр Иванов и не только. То есть наши художники эту картину отмечали тогда, она высоко оценивалась и очень нравилась. Она будет у нас на выставке. Здесь очень важно лицо, это не так просто понять, потому что когда алтарная композиция находится в музее вне церковного контекста, она, конечно, становится менее понятной. Тема этой картины — экстаз, соответственно, она стоит, устремив взор к небу. Некоторые воспринимают это как условный прием, но это не иконография, она в состоянии экстаза, она общается с Богом.

Развернуть Мадонна Грандука, 1505 г. © Палаццо Питти, Флоренция Мадонна Грандука, 1505 г. © Палаццо Питти, Флоренция

Когда находится это произведение в церкви, это естественно, когда в музее — понимание становится более сложным. Картина относится к римскому периоду, то есть в это время Рафаэль работает над большими заказами, фактически выступает главным архитектором Рима. С этой точки зрения вещь очень важная. И будет знаменитая картина "Мадонна Грандука" (1504–1508, галерея Уффици) — тосканский герцог Фердинанд III Лотарингский обожал эту картину и постоянно возил с собой, отсюда ее название. Ее показ сопровождает подготовительный рисунок, важный для понимания самого процесса создания шедевра.

"Наше все" и "Сикстинская Мадонна"

Надо сказать, что эта идея итальянских кураторов посвятить выставку поэзии образа, связи живописи с литературой является одной из главных тем. Буквально начиная с Державина, с его знаменитой оды "Фелица", которая именем Рафаэля начинается и заканчивается, и дальше мы переходим к нашим романтикам: это Жуковский, Кюхельбекер, Пушкин. И главное произведение Рафаэля в России, которое приводило всех в восторг и которому посвящены очень многие статьи и поэтические строки, — "Сикстинская Мадонна". И нам надо вспомнить Пушкина, который многократно, начиная со стихотворения "Монах", вспоминает Рафаэля в той или иной связи. Здесь надо отдать дань нашему гению, великому во всех проявлениях. Пушкин не бывал никогда в Европе и не видел его произведения в подлинниках, но тем не менее понял их глубже, чем любые современники.

Развернуть Ангел, 1500 г. © Пинакотека Тосио Мартиненго, Брешиа Ангел, 1500 г. © Пинакотека Тосио Мартиненго, Брешиа

Для него "Сикстинская Мадонна", которую он знал по копиям, по гравюрам, — это и идеал женской красоты, и высшее духовное начало. Этот образ постоянно возникает в его творчестве. Дальше имя великое, для которого Рафаэль имел особое значение и сыграл огромную роль в его жизни, — это Федор Михайлович Достоевский. Когда он жил в Европе, в разных странах и Италии, то чуть ли не каждый день ходил в музеи. Самое большое впечатление на него произвела "Сикстинская Мадонна". Он повторяет формулу, которую впервые определил Жуковский: это не картина, а небесное видение. Так для Достоевского это и было. Мы видим влияние этой картины Рафаэля на произведения и русских художников; примеров может быть масса, потому что через увлечение Рафаэлем прошли разные художники, в первую очередь Брюллов и Иванов. Но если говорить о том, что за художник повторил этот образ, — конечно же, Васнецов и его росписи Владимирского собора в Киеве. Собственно, в отношении к Рафаэлю отражается и специфика нашей культуры, и наши духовные традиции. Мистическим образом "Сикстинская Мадонна" на время оказывается в Москве. Кажется, что ее популярность в России была такова, что она не могла здесь не оказаться. Это тоже казалось чудом.