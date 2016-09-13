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Около 400 человек прошли на выставку Рафаэля за первые 1,5 часа ее работы

Культура
13 сентября, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Во избежание длинных очередей в ГМИИ ввели ограничение по времени посещения: сеансы длятся по 45 минут
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Посетители в очереди на выставку "Рафаэль. Поэзия образа"
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
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Посетители в очереди на выставку "Рафаэль. Поэзия образа"
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Около 400 человек посетили выставку "Рафаэль. Поэзия образа", открывшуюся в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (ГМИИ) в Москве. Об этом рассказала ТАСС руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью ГМИИ им. Пушкина Евгения Киселева.

"Правильный ажиотаж"

"Ажиотаж вокруг выставки титана эпохи Возрождения не может быть нехорошим. Люди, которые за два часа до открытия музея выстроились в очередь, чтобы увидеть творения Рафаэля, они прекрасны. За первые полтора часа работы музея выставку посетили около 400 человек. Музей делает все, чтобы сделать движение людей максимально комфортным", - рассказала Киселева.

Галерея
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Директор Галереи Уффици: выставка Рафаэля в РФ показывает главное в его творчестве

Она отметила, что зал, в котором расположилась экспозиция из восьми живописных и трех графических работ Рафаэля, камерный. "И в силу хранительских ограничений, необходимости поддерживать определенный температурно-влажностный режим, мы не можем сразу пропускать всех желающих увидеть шедевры великого мастера. Поэтому были организованы сеансы посещения выставки по 45 минут", - пояснила Киселева.

По ее словам, всего в день проходит 11 сеансов, а в четверг, в продленный день работы музея, 12-13 сеансов.

О выставке

"Рафаэль. Поэзия образа" - первая полномасштабная выставка произведений Рафаэля в России. Всего в Москве представлено восемь живописных произведений Рафаэля и три графических, преимущественно из собрания Галереи Уффици.

Среди шедевров, которые выставили в ГМИИ, - "Мадонна с младенцем (Мадонна Грандука)" и набросок к ней из Галереи Уффици, а также две алтарные работы Рафаэля - картина "Святая Цецилия", которая была выполнена для церкви Сан-Джованни-ин-Монте в Болонье (ныне находится в Национальной пинакотеке, Болонья) и "Голова ангела" - одна из трех сохранившихся деталей алтаря "Коронация святого Николая", заказанного Андреа Барончи для своей домашней капеллы церкви Сан-Агостиньо в Читта-де-Кастелло.

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Галерею портретов открывает небольшой "Автопортрет" Рафаэля и продолжают парадные портреты Аньоло Дони и его супруги Маддалены Строцци, портрет Элизабетты Гонзага (все из Галереи Уффици) и женский портрет, известный как "Немая", из Национальной галереи Марке.

Все произведения искусства застрахованы на сумму около полумиллиарда евро. Во избежание длинных очередей в ГМИИ ввели ограничение по времени посещения: сеансы длятся по 45 минут. Билеты на них можно приобрести как онлайн, так и в кассах, где к каждому сеансу выделяется квота в 80 билетов против 70, которые можно купить через интернет.

Выставка "Рафаэль. Поэзия образа" продолжит свою работу до 11 декабря.

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