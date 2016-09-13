Около 400 человек прошли на выставку Рафаэля за первые 1,5 часа ее работы

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Около 400 человек посетили выставку "Рафаэль. Поэзия образа", открывшуюся в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (ГМИИ) в Москве. Об этом рассказала ТАСС руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью ГМИИ им. Пушкина Евгения Киселева.
"Ажиотаж вокруг выставки титана эпохи Возрождения не может быть нехорошим. Люди, которые за два часа до открытия музея выстроились в очередь, чтобы увидеть творения Рафаэля, они прекрасны. За первые полтора часа работы музея выставку посетили около 400 человек. Музей делает все, чтобы сделать движение людей максимально комфортным", - рассказала Киселева.
Она отметила, что зал, в котором расположилась экспозиция из восьми живописных и трех графических работ Рафаэля, камерный. "И в силу хранительских ограничений, необходимости поддерживать определенный температурно-влажностный режим, мы не можем сразу пропускать всех желающих увидеть шедевры великого мастера. Поэтому были организованы сеансы посещения выставки по 45 минут", - пояснила Киселева.
По ее словам, всего в день проходит 11 сеансов, а в четверг, в продленный день работы музея, 12-13 сеансов.
"Рафаэль. Поэзия образа" - первая полномасштабная выставка произведений Рафаэля в России. Всего в Москве представлено восемь живописных произведений Рафаэля и три графических, преимущественно из собрания Галереи Уффици.
Среди шедевров, которые выставили в ГМИИ, - "Мадонна с младенцем (Мадонна Грандука)" и набросок к ней из Галереи Уффици, а также две алтарные работы Рафаэля - картина "Святая Цецилия", которая была выполнена для церкви Сан-Джованни-ин-Монте в Болонье (ныне находится в Национальной пинакотеке, Болонья) и "Голова ангела" - одна из трех сохранившихся деталей алтаря "Коронация святого Николая", заказанного Андреа Барончи для своей домашней капеллы церкви Сан-Агостиньо в Читта-де-Кастелло.
Галерею портретов открывает небольшой "Автопортрет" Рафаэля и продолжают парадные портреты Аньоло Дони и его супруги Маддалены Строцци, портрет Элизабетты Гонзага (все из Галереи Уффици) и женский портрет, известный как "Немая", из Национальной галереи Марке.
Все произведения искусства застрахованы на сумму около полумиллиарда евро. Во избежание длинных очередей в ГМИИ ввели ограничение по времени посещения: сеансы длятся по 45 минут. Билеты на них можно приобрести как онлайн, так и в кассах, где к каждому сеансу выделяется квота в 80 билетов против 70, которые можно купить через интернет.
Выставка "Рафаэль. Поэзия образа" продолжит свою работу до 11 декабря.