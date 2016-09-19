В онлайн-продажу поступят дополнительные билеты на выставку Рафаэля в ГМИИ им. Пушкина

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. В онлайн-продажу 20 сентября поступит партия дополнительных билетов на выставку "Рафаэль. Поэзия образа", проходящую в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ им. А.С. Пушкина) в Москве. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе музея.
Около 400 человек прошли на выставку Рафаэля за первые 1,5 часа ее работы
"В 12:00 в онлайн-продажу поступят дополнительные билеты на выставку "Рафаэль. Поэзия образа". Для покупки будут доступны билеты до конца сентября на сеансы в 18:15 и 19:00 по вторникам, средам, четвергам и пятницам", - отметили в музее.
При этом речь идет не об увеличении квоты посетителей на сеанс, а о перераспределении билетов из касс в онлайн-продажу.
Кроме того, 27 сентября начнется продажа сборных и групповых экскурсий по выставке "Рафаэль. Поэзия образа" на период с 1 по 11 октября. Далее экскурсии будут поступать в продажу каждый вторник за неделю до начала экскурсий.
Всего в день проходит 11 сеансов, а в четверг, в продленный день работы музея, 12-13 сеансов. Во избежание длинных очередей в ГМИИ ввели ограничение по времени посещения: сеансы длятся по 45 минут.
Выставка "Рафаэль. Поэзия образа", на которой демонстрируются восемь живописных произведений и три графических листа знаменитого художника эпохи Возрождения, продолжит работу до 11 декабря.