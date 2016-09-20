"Бранджелина" распалась: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся

Звездных разводов становится все больше. 20 сентября о разрыве объявила одна из самых ярких пар Голливуда - Анджелина Джоли и Брэд Питт. Совместные фильмы, яркие выходы в свет, шестеро детей, - актеры казались идеальными супругами. В прессе их часто называли "бранджелина" - не то завистливо, не то с восхищением.

ТАСС рассказывает о семье, которая казалась образцом.

Развод по-голливудски: как распадались звездные пары