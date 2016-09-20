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"Бранджелина" распалась: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся

Культура
20 сентября, 20:37 UTC+3
Союз двух актеров долгое время казался идеальным, но спустя всего два года после официального оформления отношений актриса подала на развод
Материал из 1 страницы
Анджелина Джоли и Брэд Питт

Анджелина Джоли и Брэд Питт

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Звездных разводов становится все больше. 20 сентября о разрыве объявила одна из самых ярких пар Голливуда - Анджелина Джоли и Брэд Питт. Совместные фильмы, яркие выходы в свет, шестеро детей, - актеры казались идеальными супругами. В прессе их часто называли "бранджелина" - не то завистливо, не то с восхищением. 

ТАСС рассказывает о семье, которая казалась образцом. 

Развод по-голливудски: как распадались звездные пары

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