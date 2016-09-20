"Бранджелина" распалась: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся

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Звездных разводов становится все больше. 20 сентября о разрыве объявила одна из самых ярких пар Голливуда - Анджелина Джоли и Брэд Питт. Совместные фильмы, яркие выходы в свет, шестеро детей, - актеры казались идеальными супругами. В прессе их часто называли "бранджелина" - не то завистливо, не то с восхищением.
ТАСС рассказывает о семье, которая казалась образцом.
Развод по-голливудски: как распадались звездные пары