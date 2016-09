СМИ: Анджелина Джоли назвала Брэда Питта опасным для их детей

© Photo by Jordan Strauss/Invision for Audi/AP Images

© Photo by Jordan Strauss/Invision for Audi/AP Images

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Звезда Голливуда Брэд Питт не страдает приступами ярости под воздействием наркотиков и алкоголя. Таким образом его супруга Анджелина Джоли лжет, указывая данное обстоятельство в качестве главной причины своего решения подать на развод. Об этом сообщил во вторник новостной ресурс TMZ, специализирующийся на конфиденциальной информации о знаменитостях.

TMZ ссылается на источники, связанные с Питтом. Они назвали обвинения со стороны актрисы "умышленной ложью". "Брэд - любящий отец, который никогда не подвергал и не подвергнет своих детей опасности", - заверили источники.

Как сообщалось ранее, Джоли подала на развод, опасаясь за безопасность своих шестерых детей. Формально актриса сослалась на непреодолимые противоречия с Питтом и требует предоставить ей полное и неразделимое право растить свое потомство. Она не против того, чтобы отец с ними изредка встречался. Актер же настаивает на своем праве полноценно участвовать в воспитании детей.

Пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только 23 августа 2014 года. У 52-летнего Брэда Питта и 41-летней Анджелины Джоли шестеро детей, трое из которых являются приемными.

Американская актриса, режиссер, сценарист, обладательница множества премий, в том числе "Оскар", дебютировала в кино в 1982 году. Известность пришла к ней после того, как она сыграла героиню видеоигр Лару Крофт в фильмах "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" (Lara Croft: Tomb Raider , 2001) и "Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни" (Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life, 2003). Этот успех закрепили такие кассовые картины, как "Малефисента" (Maleficent, 2014), "Мистер и миссис Смит" (Mr. & Mrs. Smith, 2005), "Особо опасен" (Wanted, 2008), "Солт" (Salt , 2010). Джоли известна гуманитарной деятельностью и активной гражданской позицией, является послом доброй воли ООН, а с 2012 года - специальным посланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Брэд Питт завоевал в 2014 году премию "Оскар" за продюсирование фильма "12 лет рабства" (12 Years a Slave, 2013). Среди наиболее известных фильмов с его участием - "Интервью с вампиром" (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, 1994), "Семь лет в Тибете" (Seven Years in Tibet, 1997), "Бойцовский клуб" (Fight Club, 1999), "Двенадцать друзей Оушена" (Ocean's Twelve, 2001), "Мистер и миссис Смит", "Тринадцать друзей Оушена" (Ocean's Thirteen, 2007).