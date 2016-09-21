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Чурикова: депутаты Госдумы, принимая закон о культуре, не должны лезть в театр

Культура
21 сентября, 12:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, сентября. /ТАСС
В среду ряд СМИ со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского сообщил, что Госдума седьмого созыва может принять новый закон "О культуре"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Депутаты Государственной думы нового созыва, принимая закон "О культуре", не должны лезть в театр. Такое мнение высказала в среду в беседе с корреспондентом ТАСС народная артистка СССР Инна Чурикова, которая приехала в Екатеринбург на первый Уральский фестиваль российского кино.

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"Не нужно лезть своей политикой в театр, а они (депутаты - прим. ТАСС) что-то всегда решают. Говорят нам, сколько театров должно быть, как по больницам. Для того, чтобы заниматься театром, должно быть соответствующее образование, понимание, что это такое, а не с закрытым забралом что-нибудь наделать, а потом не знать, как выбраться", - сказал актриса.

В среду ряд СМИ со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского сообщил, что Госдума седьмого созыва может принять новый закон "О культуре", который "не будет очередной декларацией, а в нем будет прописан механизм финансирования культуры".

"Принимать законопроект, состоящий из слов "Культура - это хорошо" смысла нет. То есть, он должен помимо общих дефиниций каких-то, на мой взгляд, давать какие-то финансовые приоритеты, накладывать какие-то обязательства, возможно, даже на финансирование культуры", - сказал ранее Мединский в ходе встречи с руководителями учреждений культуры Удмуртии. Глава Минкультуры напомнил, что законопроект был внесен в Думу шестого созыва, но депутатам так и не удалось прийти по нему к единому мнению.

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