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Суд отклонил иск музыканта Глеба Самойлова к своему брату

Культура
21 сентября, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Ранее Глеб Самойлов подал иск к своему старшему брату с требованием о запрете исполнять 172 песни "Агаты Кристи"
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Глеб Самойлов

Глеб Самойлов

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы в среду отказал в удовлетворении искового заявления бывшего солиста рок-группы "Агата Кристи" Глеба Самойлова, который просил запретить его брату Вадиму исполнять 172 песни группы. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В удовлетворении иска Глеба Самойлова отказать", - огласил решение судья.

Глеб Самойлов подал иск к своему старшему брату с требованием запретить исполнять написанные им песни. По мнению истца, Вадим Самойлов нарушает его авторские права.

В ходе судебного заседания представитель ответчика Павел Дуксин не отрицал авторские права Глеба Самойлова, отметив, что Вадим обладает смежными правами на оспариваемые композиции. "Вадим Самойлов участвовал в создании и исполнении каждой песни, поэтому может без разрешения автора исполнять их", - сказал он, отметив, что из указанных в иске 172 песен его доверитель исполняет только двадцать одну.

В свою очередь представитель истца Яна Брутман не согласилась с ответчиком, отметив, что, по ее данным, Вадим исполняет 49 песен, учитывая кавер-версии и ремиксы. "У нас нет доказательств того, что ответчик сейчас исполняет все 172 песни, но мы хотим предотвратить их исполнение в будущем", - сказала адвокат. По ее мнению, смежные права распространяются исключительно на весь коллектив группы, а у отдельного ее участника эти права возникать не могут.

Рок-группа "Агата Кристи" была основана в 1985 году. Более 10 лет она являлась одним из самых популярных российских музыкальных коллективов. В 2010 году братья Самойловы записали последний альбом "Эпилог", после чего группа официально распалась.

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