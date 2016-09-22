Трегулова: люди хотят увидеть шедевры в оригинале

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Людям уже достаточно интерактивной и виртуальной реальности, и они хотят вернуться к первоисточникам и оригиналам. Так прокомментировала рекордную посещаемость выставок Валентина Серова и Ивана Айвазовского директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в интервью "Известиям", опубликованном в четверг.
"В музеи отправились те, кто раньше туда не ходил. За 2014 год Третьяковскую галерею на Крымском Валу посетили 232 тыс. зрителей - меньше, чем сейчас пришло на выставку Айвазовского. В прошлом году у нас побывали 500 тыс. человек, в этом мы рассчитываем на 750 тыс.", - рассказала Трегулова.
По мнению директора Третьяковки, рекордная посещаемость музеев характерна сегодня не только для России, но и для всего мира. Для Третьяковки уже составлена концепция развития, которая отражает современное понимание функционирования культурных институций, сообщила Трегулова.
"Думаю, наши посетители уже в ближайшее время почувствуют, что мы хотим повернуться им навстречу. Зрителя надо привлекать, воспитывать, образовывать и давать возможность проводить в музее замечательные часы", - отметила директор Третьяковки.
Трегулова рассказала также о проекте Roma Aeterna - масштабной выставке работ крупных итальянских мастеров из экспозиции Пинакотеки Ватикана. Выставка будет проведена уже в этом сезоне. В свою очередь Ватикан сможет оценить полотна русских художников второй половины XIX - начала XX века.