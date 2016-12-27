Фильм "Викинг": что мы знаем о киноленте про князя Владимира

В четверг, 29 декабря, в российском прокате стартует "Викинг" — исторический фильм о князе Владимире I, известном также как Владимир Великий и Владимир Креститель. Московская премьера картины была перенесена с понедельника на вторник в знак скорби по погибшим на борту Ту-154. ТАСС рассказывает о том, что известно о фильме, как проходили съемки и чего от него стоит ожидать зрителям.

О чем фильм?

Кинолента создана по мотивам знаменитой "Повести временных лет". Согласно древнерусской летописи, в середине XI века славянские племена призвали княжить на Русь братьев-варягов (викингов): Рюрика, Синеуса и Трувора. Действие фильма разворачивается спустя век. Главный герой — Владимир, потомок Рюрика, но незаконнорожденный. Его отец — князь Святослав, а мать — рабыня-ключница Малуша. После смерти правителя начинается междоусобная война братьев Владимира — Ярополка и Олега, в которой участвует и сам бастард. Он-то в конечном счете и восходит на киевский престол. А спустя десять лет происходит переломное событие во всей истории — Крещение Руси.

Каким образом повернут эту историю создатели фильма, пока непонятно. Однако наверняка Владимира представят зрителям как неоднозначную и противоречивую личность, стараясь показать князя наиболее достоверным с точки зрения истории. При этом, судя по трейлерам, в ленте будет присутствовать множество жестких сцен в духе "Игры престолов". "Викинг" пройдет в кинотеатрах в двух версиях: семейной с возрастным рейтингом 12+ и "жесткой" 18+.

YouTube/Дирекция Кино

Кто исполняет главные роли?

Владимира сыграл Данила Козловский, широко известный по фильмам "Легенда №17", "Экипаж", "Хардкор" и "Духless". Гендиректор Первого канала и сопродюсер "Викинга" Константин Эрнст уже высказал мнение, что в этом фильме 31-летний актер исполнил свою лучшую на данный момент роль. Вдову Ярополка Ирину сыграла Светлана Ходченкова ("Благословите женщину", "Любовь в большом городе", "Россомаха: Бессмертный" и "Шпион, выйди вон!"). В роли Свенельда — воеводы, служившего при князе Ярополке, а позже ставшего соратником Владимира — выступил Максим Суханов, а старшего дружинника Ярополка сыграл Игорь Петренко. Роль княжны Полоцкого княжества Рогнеды исполнила Александра Бортич.

Кто создатели?

Продюсеры киноленты — Константин Эрнст и Анатолий Максимов — создатели таких фильмов, как "Ночной дозор" и "Дневной дозор", а также "Высоцкий. Спасибо что живой". Режиссером выступил Андрей Кравчук, известный по картинам "Адмирал" и "Итальянец".

Как проходили съемки?

Суммарно работа над фильмом заняла около семи лет. Однако на сами съемки ушло всего лишь два года. Съемки проходили в Крыму, под Киевом и даже в итальянской Равенне. В съемочную команду "Викинга" вошло более трех тысяч человек.

Для создания исторически близких образов художники по костюмам посещали музейные фонды и археологические раскопки, изучали византийские фрески, живопись и мозаики, консультировались с учеными. Всего было сшито около двух тысяч костюмов — для каждого героя, народности и социального класса был создан свой собственный облик.

Для того чтобы лучше вжиться в роль, Светлана Ходченкова посещала греческие монастыри, где наблюдала за монахинями, а Александра Бортич училась владеть холодным оружием. При этом все актеры учились мастерству боев на мечах и оттачивали навыки верховой езды.

После съемок декорации "Викинга" использовались при строительстве первого в Крыму и во всей России тематического парка по фильму.