Премьера фильма "Викинг" перенесена в знак скорби по погибшим на борту Ту-154

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Московская премьера масштабного российского фильма "Викинг" режиссера Андрея Кравчука, запланированная на вечер 26 декабря, перенесена в знак скорби по погибшим на борту Ту-154. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе Первого канала, участвовавшем в производстве картины.

"Премьера ленты "Викинг" состоится 27 декабря, а не 26-го, как планировалось ранее", - отметили в пресс-службе.

Фильм "Викинг" создан по мотивам "Повести временных лет", Данила Козловский играет в нем князя Владимира I Святославовича, впоследствии прозванного Крестителем. Над картиной режиссер Андрей Кравчук и компания "Дирекция кино" Константина Эрнста и Анатолия Максимова работали в течение семи лет. В прокат фильм выйдет 29 декабря.

Катастрофа Ту-154

Самолет Ту-154, на борту которого находились военнослужащие, съемочные группы Первого канала, телеканалов "Звезда и НТВ", а также музыканты ансамбля имени Александрова, пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета.

По данным Минобороны РФ, обломки самолета найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

Правительственную комиссию по расследованию крушения самолета, которую поручил создать Владимир Путин, возглавил министр транспорта Максим Соколов. В постоянном контакте с главой государства находится министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По факту крушения самолета СК РФ возбуждено уголовное дело.

Понедельник, 26 декабря, объявлен общенациональным днем траура по погибшим.