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Реставрация Большого зала консерватории обошлась в 180 млн рублей

Культура
15 января, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС
15 января в отреставрированном зале прошел первый концерт абонемента, посвященного органистам
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Ректор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Александр Соколов

Ректор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Александр Соколов

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Реставрация Большого зала Московской консерватории и уникального органа, завершившаяся в декабре прошлого года, обошлась более чем в 180 миллионов рублей. Об этом сообщил журналистам ректор учебного заведения Александр Соколов.

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"Министр поручил собрать деньги, это было 102 миллиона (рублей - прим. ТАСС). Но реставрация - это всегда непредсказуемое обнаружение разного рода проблем, которые изначально не видны, понадобилось дополнительное финансирование. Тут нам помогли истинные друзья консерватории - Герман Оскарович Греф, который предоставил еще 50 миллионов, и Михаил Сафарбекович Гуцериев, который еще 30 миллион предоставил", - рассказал Соколов.

Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что проблем с финансированием реставрации уникального органа Большого зала не было. "Мы смогли, экономя на чем-то и определяя приоритеты, найти эти средства в рамках бюджета. Сложно было организовать (реставрацию - прим. ТАСС), потому что орган уникальный", - заявил министр, отказавшись назвать стоимость работ.

"Уникальное органное звучание - это та небольшая часть, которой не хватает столичной музыкальной жизни и вообще российской музыкальной жизни", - отметил Мединский.

15 января в Большом зале прошел первый концерт абонемента, посвященного органистам - артистам органа Аристида Кавайе-Колля, фирмой которого был создан орган Большого зала. Впервые в Москве выступил французский органист, профессор Парижской консерватории Мишель Бувар.

Уникальный орган Большого зала Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского вновь зазвучал после реставрации 17 декабря 2016 года. В 2011 году орган был законсервирован до проведения реставрационных работ и отправлен на реконструкцию, которой занималась австрийская фирма Rieger. Интонировка инструмента была поручена французскому специалисту Дэни Лакору. Орган Большого зала консерватории был создан в 1899 году по заказу железнодорожного магната, барона Сергея фон Дервиза, дети которого учились у Петра Ильича Чайковского. В 1988 году инструменту был присвоен статус художественно- исторического памятника.

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