Telegraf: Кустурица открывает школу актерского мастерства в Республике Сербской

БЕЛГРАД, 20 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Режиссер Эмир Кустурица открывает собственную школу актерского мастерства и режиссуры в Республике Сербской. Об этом он сообщил в интервью сербскому изданию Telegraf.

"Школа начнет работать в сентябре 2017 года. Первый прием будет в апреле, второй - в июне, это и правда будет еще одно украшение Андричграда (комплекс, посвященный знаменитому писателю, нобелевскому лауреату Иво Андричу, Республика Сербская), как одного из культурных укреплений, которое появилось в связи с необходимостью защитить европейскую культуру", - рассказал режиссер.

Он также поделился своими дальнейшими планами: "Есть возможность, которая меня очень привлекает, - снять кино в Китае, это будет некая пауза в съемке фильмов на сербском языке, потому что мне в этой гонке просто нечего искать, я снял достаточное число картин".

Что касается своей последней работы "По млечному пути" (On the Milky Road, 2016), в котором главные роли исполнили сам Кустурица и итальянская актриса Моника Белуччи, то режиссер считает, что "до сих пор снимает один и тот же фильм, от самого первого своей ленты".

Действие новой работы Кустурицы разворачивается в период боснийской войны. Главный герой - молочник, который ежедневно перевозит на осле через линию фронта провизию для солдат, - встречает таинственную итальянку, и она переворачивает всю его жизнь. Главные роли в ленте сыграли сам Кустурица и Беллуччи. Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале, в российский прокат фильм вышел 12 января 2017 года.