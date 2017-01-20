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Telegraf: Кустурица открывает школу актерского мастерства в Республике Сербской

Культура
20 января, 0:36 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев
Свою работу школа начнет осенью 2017 года
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Кинорежиссер Эмир Кустурица

Кинорежиссер Эмир Кустурица

© EPA/YURI KOCHETKOV

БЕЛГРАД, 20 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Режиссер Эмир Кустурица открывает собственную школу актерского мастерства и режиссуры в Республике Сербской. Об этом он сообщил в интервью сербскому изданию Telegraf.

"Школа начнет работать в сентябре 2017 года. Первый прием будет в апреле, второй - в июне, это и правда будет еще одно украшение Андричграда (комплекс, посвященный знаменитому писателю, нобелевскому лауреату Иво Андричу, Республика Сербская), как одного из культурных укреплений, которое появилось в связи с необходимостью защитить европейскую культуру", - рассказал режиссер.

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Он также поделился своими дальнейшими планами: "Есть возможность, которая меня очень привлекает, - снять кино в Китае, это будет некая пауза в съемке фильмов на сербском языке, потому что мне в этой гонке просто нечего искать, я снял достаточное число картин".

Что касается своей последней работы "По млечному пути" (On the Milky Road, 2016), в котором главные роли исполнили сам Кустурица и итальянская актриса Моника Белуччи, то режиссер считает, что "до сих пор снимает один и тот же фильм, от самого первого своей ленты".

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Действие новой работы Кустурицы разворачивается в период боснийской войны. Главный герой - молочник, который ежедневно перевозит на осле через линию фронта провизию для солдат, - встречает таинственную итальянку, и она переворачивает всю его жизнь. Главные роли в ленте сыграли сам Кустурица и Беллуччи. Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале, в российский прокат фильм вышел 12 января 2017 года.

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