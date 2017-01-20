Глава ЮНЕСКО назвала военным преступлением разрушение древнего театра Пальмиры

ПАРИЖ, 20 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Эксперты ЮНЕСКО получили данные, подтверждающие уничтожение тетрапилона и части авансцены древнего театра Пальмиры. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в парижской штаб-квартире международной организации.

"Эти преднамеренные разрушения являются новым военным преступлением и огромной потерей для сирийского народа и всего человечества", - заявила в этой связи генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. По ее словам, "новый удар по культурному наследию" был нанесен "спустя всего несколько часов после того, как стало известно о массовых казнях на территории древнего театра".

"Это говорится о том, что посредством культурных чисток экстремисты стремятся уничтожить как человеческие жизни, так и исторические памятники, чтобы лишить сирийский народ прошлого и будущего", - подчеркнула Бокова.

Тетрапилон Пальмиры располагался вблизи центрального перекрестка вдоль улицы с колоннадой. Он свидетельствовал о величии эпохи (около 270 года н. э.), в которую царица Зенобия достигла апогея своей власти.

Театр Пальмиры, датируемый II веком н. э., был возведен в центре городской площади. В распоряжении ЮНЕСКО оказались спутниковые снимки, которые свидетельствуют о повреждениях у его ранее находившейся в хорошем состоянии стены авансцены, украшенной расположенными поочередно десятью изогнутыми и девятью прямоугольными нишами. "ЮНЕСКО вновь обращается к международному сообществу с призывом объединиться в целях противодействия культурным чисткам", - заявила Бокова.

Пальмира была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1980 году, с 2013 года объект внесен в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой.