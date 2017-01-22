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Балет "Спящая красавица" из Большого театра покажут в кинотеатрах 50 стран мира

Культура
22 января, 1:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова
В прямых трансляциях и повторных показах в общей сложности примут участие более тысячи кинотеатров
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МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Балет Чайковского "Спящая красавица" в хореографической редакции Юрия Григоровича будут транслировать из Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) в кинотеатрах 50 стран мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Большого театра.

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Первая в новом году прямая трансляция балетного спектакля, которая начнется в 18:00 мск, осуществляется ГАБТ совместно с постоянными партнерами - компаниями Pathe Live и Bel Air Media, уточнили в пресс-службе театра, добавив, что на территории России эксклюзивным дистрибьютером трансляций стала компания CoolConnections. В общей сложности в прямых трансляциях и повторных показах участвуют более тысячи кинотеатров в 50 странах мира, включая города России (свыше 30 городов и 40 кинотеатров).

В воскресенье будет показан балет Мариуса Петипа "Спящая красавица" на музыку П. И. Чайковского в редакции Юрия Григоровича и декорациях Эцио Фриджерио. Этот спектакль стал первой балетной премьерой на Исторической сцене Большого театра после реконструкции в 2011 году и тогда же транслировался в кинотеатрах мира. На этот раз для участия в трансляции на роль Принцессы Авроры выбрана прима- балерина Большого театра Ольга Смирнова, а роль Принца Дезире исполнит премьер Большого театра Семен Чудин.

Другая "Спящая красавица" из Монте-Карло

За короткий период времени эти молодые артисты исполнили две совершенно разные версии сказки Шарля Перро, сообщили в пресс-службе ГАБТ. С 28 декабря по 4 января на сцене Гимальди-форума в Монте-Карло прошли спектакли возобновленной версии балета "La Belle" ("Красавица") хореографа Жана-Кристофа Майо с участием Смирновой и Чудина.

Руководитель Балета Монте-Карло Жан-Кристоф Майо, автор балетной постановки "Укрощение строптивой" на сцене Большого театра, поделился своими впечатлениями о работе с танцорами.

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"После постановки балета "Укрощение строптивой" в Большом театре, я остыл к идее создавать новые творения и понял, что недоволен некоторыми из своих прежних произведений, в которых, мне кажется, я только прошел по поверхности. Мне захотелось вернуться к "La Belle", потому что я почувствовал, что не до конца реализовал свою идею", - процитировали хореографа в пресс-службе ГАБТ.

"Для меня балет "La Belle" всегда ассоциировался с Бернис Коппьетерс (звезда Балета Монте-Карло - прим. ТАСС), и мне было бы трудно переосмыслить балет без нее, - признался Жан-Кристоф Майо. - Но с Ольгой Смирновой стало возможно пойти дальше и переписать это произведение. Она стала тем же явлением, что и Бернис Коппьетерс 20 лет назад, то есть, с разницей в поколение".

По словам хореографа, между двумя балеринами возник прекрасный контакт для передачи балета от одной к другой. "Интеллект Ольги Смирновой таков, что она способна впитывать информацию, которую видит и слышит, и это меня поражает, она просто как губка, и при этом постоянно растет в своей работе, и привносит несомненную свежесть. Для нее, как и для Семена Чудина, технический вопрос вообще не стоит, потому что они могут делать все. И, можно сказать, что это подобно тому, как находиться за рулем Ferrari", - сказал Жан-Кристоф Майо.

При этом хореограф признал, что "оба артиста очень правдивы и трогательны. В них нет ничего фальшивого и искусственного, они не в состоянии обманывать. Нежность и моменты благостности, которые между ними появляются, очень сильны".

Как сообщили ТАСС в дирекции Большого театра, балет Жана-Кристофа Майо "La Belle" будет показан 4 и 5 октября на сцене ГАБТ в рамках Международного фестиваля современного танца DanceInversion.

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