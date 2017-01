Комедия "Образцовый самец 2" лидирует по числу номинаций на премию "Золотая Малина"

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Номинанты на премию "Золотая малина" за 2016 год объявлены сегодня в США. Она присуждается за самые сомнительные достижения в кинематографе и часто называется "антиоскаром". В число претендентов на сомнительную награду попали такие звезды Голливуда, как Роберт Де Ниро, Бен Аффлек и Джулия Робертс.

Первенство за комедией "Образцовый самец 2"

Лидером по числу номинаций стала комедия "Образцовый самец 2" (Zoolander 2), которая может получить "Золотую малину" в девяти категориях, включая "Худший фильм", "Худшая режиссура", "Худший актер", "Худшая актриса". Претендентами на них стали известный комедийный актер Бен Стиллер, выступающий и как режиссер ленты, а также актеры Оуэн Уилсон и Кристен Уиг.

Помимо "Образцового самца 2", в номинацию "Худший фильм" включены картины "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (Batman v Superman: Dawn of Justice) Зака Снайдера, "Дедушка легкого поведения" (Dirty Grandpa) Дэна Мазера, "Боги Египта" (Gods of Egypt) Алекса Пройаса, "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии" (Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party) Динеша Д'Соузы и фантастический боевик "День независимости: Возрождение" (Independence Day: Resurgence) Роланда Эммериха.

"Малины" грозят Де Ниро, Аффлеку и Джулии Робертс

Конкурентами Стиллера в категории "Худший актер" названы Бен Аффлек ("Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"), Джерард Батлер ("Боги Египта"), Генри Кавилл ("Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"), Роберт Де Ниро ("Дедушка легкого поведения") и Динеш Д'Соуза ("Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии").

Среди актрис худшими исполнительницами главной роли признаны Меган Фокс ("Черепашки-нинздя 2", Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadow), Тайлер Перри ("Хеллоуин Мэдеи", BOO! A Medea Halloween), Джулия Робертс ("Несносные леди", Mother's Day), Беки Тернер, сыгравшая экс- госсекретаря США Хиллари Клинтон в ленте "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии", а также Наоми Уоттс и Шейлин Вудли за роли в сериале "Дивиргент" (Divergent Series: Allegiant & Shut-In).

"Золотую малину" за дурную режиссуру могут получить Бен Стиллер, Динеш Д'Соуза, Роланд Эммерих, Тайлер Перри, Алекс Пройас и Зак Снайдер. Худшими признаны сценарии к картинам "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Дедушка легкого поведения", "Боги Египта", "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии", "День независимости: Возрождение" и "Отряд самоубийц" (Suicide Squad) Дэвида Эйра.

Таким образом, по числу номинаций ведут "Образцовый самец 2" (9), "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (8), "Дедушка легкого поведения" (6), "Боги Египта" и "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии", которые отметились в пяти категориях каждый.

Накануне вручения "Оскара"

Победители будут объявлены 25 февраля, за день до вручения премии "Оскар" Американской академии киноискусств.

Премию "Золотая малина" учредили в 1980 году. Номинантов выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из 46 американских штатов и 19 стран. На эту премию могут быть выдвинуты фильмы, вышедшие на экраны США и Канады в течение года. Наградой отмечаются худшие и сомнительные работы в кино. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета. Ее стоимость не превышает пяти долларов.