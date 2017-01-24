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Выставка в ГМИИ объединила офорты Гойи и Дали из музейной и частной коллекций

Культура
24 января, 1:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Светлана Янкина
Работы художников, созданные с разницей в 180 лет, размещены вместе, и каждая пара сопровождается комментариями Франсиско Гойи
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Выставка "Капричос". Гойя и Дали"

Выставка "Капричос". Гойя и Дали"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Светлана Янкина/. Выставка "Капричос. Гойя и Дали", которая объединила созданные с разницей в 180 лет офорты двух испанских художников, открывается во вторник для публики в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (ГМИИ) в Москве и продлится до 12 марта. Представленные в экспозиции работы Гойи на выставке происходят из музейной коллекции, а Дали - из частной.

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"На самом деле, сделать эту выставку было сложно, так никогда раньше не показывали - с текстом, парами, переводами всех названий", - рассказал ТАСС коллекционер Борис Фридман, с участием собрания которого в ГМИИ уже прошли несколько выставок.

Сатирические "Капричос" Франсиско Гойи считаются одной из вершин его графического творчества. В конце XVIII века художник создал 80 листов, которые спустя почти 180 лет осовременил Сальвадор Дали - он брал за основу изображение Гойи, дополнял его сюрреалистическими элементами, цветом и называл по-своему. Переосмысление авторских произведений - довольно распространенный художественный прием, которым сейчас пользуются, в частности, Джейк и Динос Чепмены - что-то дорисовывая на уже готовой работе других авторов, они создают новое произведение искусства, причем зачастую полностью меняя смысл.

Первое, что видит зритель, попадая на выставку - это два фронтисписа, то есть первые страницы серии, с автопортретом Гойи. Первый - оригинальный, второй - уменьшенный Дали и помещенный им внутрь лежащего в пустыне сфинкса. Графические работы дополнены подробными комментариями о художниках и их произведениях, а драматургия выставки в целом строится на параллелях между 41 гравюрой Гойи, отобранной кураторами, и соответствующими работами Дали.

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Работы размещены вместе, и каждая пара снабжена комментариями Гойи - Дали не писал собственные, ограничившись переменой названий. Например, лист "Какая жертва!" трансформировался в "Какие чудные вишенки!" - ими стали головы персонажей, которые поедает пририсованная сверху голова. Вместе с тем один из самых известных листов серии - "Сон разум рождает чудовищ" - сохранил оригинальное название и у Дали.

В результате, как говорит куратор-хранитель выставки Полина Козлова, "получился очень удачный диалог двух разных художников, с прекрасными комментариями - все вместе это образует в некотором смысле академическую выставку и позволяет не только смотреть на изображения, но и изучать, сопоставлять, искать внутренний смысл". Проект поддерживает и одноименное издание, которое, по словам Фридмана, послужило катализатором для давно созревшей идеи о проведении выставки. Уже сейчас книгу можно приобрести в музейных магазинах.

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