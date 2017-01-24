"Рай" Андрея Кончаловского не попал в число номинантов на премию "Оскар"

НЬЮ-ЙОРК, МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин, /. Пять иностранных фильмов выдвинуто на соискание американской кинопремиии "Оскар" в этом году. Картина "Рай" российского режиссера Андрея Кончаловского не вошла в номинации, которые огласила Американская академия киноискусств. Об этом объявила академия.

На рассмотрение академиков ранее было направлено 85 лент, девять из которых сформировали так называемый шорт-лист. Теперь в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" вошли австралийская картина "Танна" (Tanna, 2015) режиссеров Бентли Дина и Мартина Батлера, отмеченная несколькими премиями на Венецианском кинофестивале в этом году, датская "Моя земля" (Land of Mine, 2015) Мартина Зандвлиета, немецкая "Тони Эрдманн" (Toni Erdmann, 2016) Марен Аде (женщ.), иранская "Коммивояжер" (The Salesman, 2016) Асгара Фархади и шведская "Вторая жизнь Уве" (A Man Called Ove, 2015) Ханнеса Холма.

"Тони Эрдманн" и "Коммивояжер" в этом году номинировались на вторую по престижности в США кинопремию "Золотой глобус", но в итоге уступили французской ленте "Она" (Elle) с актрисой Изабель Юппер в главной роли.

Премьера "Рая" состоялась в сентябре 2016 года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где Кончаловский получил "Серебряного льва" за режиссуру. Главные роли в фильме исполняют супруга режиссера Юлия Высоцкая, а также Виктор Сухоруков, Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт и другие.

Действие ленты "Рай" происходит во время Второй мировой войны. Она повествует о трех судьбах: участвующей во французском Сопротивлении русской эмигрантки Ольги, француза-коллаборациониста Жюля и офицера СС Хельмута. Премьера фильма в России, как ожидается, состоится в январе следующего года.

89-я по счету церемония вручения премии "Оскар" состоится 26 февраля в театре Dolby в Лос- Анджелесе. Вести трансляцию награждения будет телекомпания ABC. Церемонию посмотрят зрители свыше 225 стран, включая Россию.