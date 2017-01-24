Кончаловский просит отказаться от попкорна и колы на просмотре фильма "Рай"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Режиссер Андрей Кончаловский обратился через соцсети к зрителям с просьбой во время просмотра фильма "Рай" не отвлекаться на еду и напитки и не мешать другим зрителям своим хрустом и хлюпаньем. Об этом режиссёр написал на своей страничке в соцсети Facebook.

"Этот фильм о тишине, о страшной тишине… И если ты хочешь до конца его прочувствовать, будет лучше, если ты не будешь хрустеть поп-корном и хлюпать кока-колой", - говорится в записке, размещенной на страничке Кончаловского.

В России в прокат фильм "Рай" был запущен 19 января. Только в Москве лента будет идти в 24 кинотеатрах.

Мировая премьера картины состоялась 8 сентября 2016 года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где Кончаловский был удостоен "Серебряного льва" за режиссуру. Также фильм уже получил премию российской кинокритики "Белый слон" и выдвинут на национальную кинонаграду "Золотой Орел". Помимо этого, фильм вошел в шорт-лист премии "Оскар".

Новая российско-германская лента Андрея Кончаловского сильно отличается от других его работ и по содержанию, и по стилистике. Сам режиссер подчеркивает, что его фильм "не о Холокосте, а о природе зла", которое особенно опасно, когда человек творит его, думая, что делает добро.

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