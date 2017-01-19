Фильм Андрея Кончаловского "Рай" выходит в российский прокат

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Черно-белая картина Андрея Кончаловского "Рай", выдвинутая на "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм", выходит в российский прокат в четверг, 19 января. Только в Москве лента будет идти в 24 кинотеатрах.
"Мне ценны люди, которые смотрят мое кино, даже если их очень мало, - признался ранее Кончаловский, представляя свою картину. - Мне интересно беседовать с людьми, которые хотят смотреть довольно скучные картины".
Режиссер добавил, что самое важное для него - увидеть, как меняются глаза зрителей после просмотра его фильма. "Я бы хотел, чтобы они могли коснуться чего-то очень важного внутри себя", - пояснил Кончаловский.
В фильме "Рай" (Россия, Германия) переплетаются три судьбы - русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС. Роли исполняют супруга Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая, актеры Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт, Виктор Сухоруков и другие.
Мировая премьера картины состоялась 8 сентября 2016 года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где Кончаловский был удостоен "Серебряного льва" за режиссуру. Также фильм уже получил премию российской кинокритики "Белый слон" и выдвинут на национальную кинонаграду "Золотой Орел".
На московской премьере картины, которая прошла 18 января, Кончаловский признался, что раньше - после почти полувековой работы в кинематографе - думал, что знает, что такое язык кино. "Но выяснилось, что язык кино бесконечен, что границы его непонятно где, и я оказался в космосе, где сложно ориентироваться, можно только следовать за великими учителями, пытаться увидеть ту сущность, которая доступна только великим художникам, - рассказал режиссер. - Но пытаться надо".