Кончаловский о невключении своего фильма в число номинантов "Оскара": "Ну и слава Богу"

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МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Фильм "Рай" Андрея Кончаловского не попал в число номинантов на американскую кинопремию "Оскар". "Ну и слава Богу", - так отреагировал режиссер на решение киноакадемиков в беседе с ТАСС.
"Не попал, ну и слава Богу, - сказал Кончаловский. - Голливуд это не центр мира. Я уже много раз говорил: "Оскар" сильно переоценен". При этом режиссер добавил, что уже получил самый главный для себя приз. "Это премия от российских кинокритиков "Белый слон", - пояснил Кончаловский. - Критики у нас довольно эмоциональны, они у нас строгие и разнузданные. Так что награда от них чрезвычайно дорога".
В фильме "Рай" (Россия, Германия) переплетаются три судьбы - русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС. Главные роли исполняют супруга Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая, актеры Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт, Виктор Сухоруков и другие.
Мировая премьера картины состоялась 8 сентября 2016 года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где Кончаловский был удостоен "Серебряного льва" за режиссуру. Также фильм, вышедший в российский прокат 19 января, выдвинут на национальную кинонаграду "Золотой орел".