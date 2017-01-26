Британская почта выпускает серию марок, посвященную Дэвиду Боуи

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Королевская почта Великобритании отмечает 70-летие со дня рождения известного британского музыканта Дэвида Боуи (1947-2016) выпуском 10 марок. На новой серии почтовых миниатюр изображены обложки альбомов прославленного артиста - Hunky Dory (1971), Aladdin Sane (1973), Heroes (1977), Let's Dance (1983), Earthling (1997) и Blackstar (2016), а также его концертные снимки.

"Эта коллекция марок превозносит уникальную личность и некоторые из многочисленных образов одного из самых влиятельных музыкантов и культурных деятелей всех времен", - говорится в сообщении британской почты, которая представила в среду их дизайн. А сами миниатюры поступят в продажу 14 марта 2017 года. Помимо марок британская почта предлагает поклонникам Боуи, скончавшегося 10 января 2016 года, другие самые различные сувениры, связанные с его жизнью и творчеством.

8 января, когда Дэвиду Боуи исполнилось бы 70 лет, вышел его посмертный мини-альбом No Plan. За день до этого на телеканале Би-си-си - 2 был показан документальный фильм "Дэвид Боуи: Последние пять лет", где рассказано о борьбе музыканта с раком.

Британский исполнитель также номинирован на популярную музыкальную премию Brit Awards 2017. Согласно информации на сайте премии, Боуи находится в числе номинантов в категории "Британский сольный исполнитель" среди музыкантов-мужчин. Brit Awards была учреждена Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии в 1977 году. Эта премия считается британским аналогом американской Grammy, которой также был удостоен в свое время обладатель многочисленных музыкальных наград.

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Его именем назван обнаруженный недавно испанскими учеными на побережье Гаваны новый вид голожаберного моллюска, который может менять цвет, что нетипично для морских беспозвоночных. "Благодаря своей способности менять окраску, данный вид назван в честь гениального музыканта и певца, "хамелеона" Дэвида Боуи. Он стал первым, чья музыка обрела индивидуальный имидж, основанный на его уникальной личности и коллекции предметов искусства", - говорится в заявлении ученых.

Боуи скончался в возрасте 69 лет в Нью-Йорке от рака печени, с которым боролся последние полтора года. На протяжении карьеры артиста он продал более 136 млн своих пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил Боуи на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и 23-е - в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен".