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Минкультуры РФ не получало пояснений в отношении следственных действий в Эрмитаже

Культура
1 февраля, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, проводимые следственные действия не связаны с уголовным делом в отношении бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не получало от сотрудников правоохранительных органов пояснений, касающихся следственных действий в Государственном Эрмитаже, где накануне в помещениях Реставрационно-хранительского центра "Старая Деревня" прошли оперативные мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

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"Никаких предписаний или пояснений от УФСБ по Санкт- Петербургу и Ленинградской области в ведомство не поступало", - сказал собеседник агентства. В Минкультуры уточнили, что государственным заказчиком строительства выступает сам музей, "поэтому в ведомстве эту ситуацию комментировать не могут".

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, проводимые сотрудниками правоохранительных органов следственные действия в Эрмитаже в Санкт-Петербурге не связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова.

По данным СМИ, сотрудники ФСБ провели изъятие бумаг в Эрмитаже, правоохранители изучали документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице. Компания "Мехстройтранс" в 2015 году выиграла аукцион на 3,67 млрд рублей на строительство публичной библиотеки Эрмитажа. После заключения контракта Эрмитаж, согласно существующим правилам, выплатил аванс, а позже получал замечания по поводу порядка расходования государственных средств, выделяемых на реализацию проекта. Во второй половине 2016 года дирекция музея отмечала, что существуют задержки по графику строительства.

Отставание Эрмитаж объяснял тем, что он тщательно контролирует качество работ, не допуская его снижения в погоне за скоростью. С этим же он связывал проблему освоения средств со стороны музея. В пресс-службе музея заявили, что юристы Эрмитажа постоянно контролируют ход контрактов, накопив опыт борьбы с недобросовестными подрядчиками.

Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В его состав входят Главный музейный комплекс из шести зданий на Дворцовой набережной, включая Зимний дворец, а также Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и Реставрационно- хранительский центр "Старая Деревня".

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