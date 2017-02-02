Московский музей современного искусства стал "Музеем года" по версии Art Newspaper Russia

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московский музей современного искусства (ММСИ), основанный в 1999 году по инициативе президента Российской академии художеств Зураба Церетели, стал "Музеем года" по версии издания The Art Newspaper Russia. Об этом было объявлено на торжественной церемонии V премии The Art Newspaper Russia в столичном Центральном выставочном зале "Манеж".

"В нашем мире все происходит так динамично, мы переживаем феномен культурных очередей - и в филармонию, и в музеи. Замечательно, когда есть хорошее международное издание, которое отмечает вклад культурных учреждений, меценатов и деятелей искусства", - сказал, открывая церемонию, заместитель министра культуры Александр Журавский.

Исполнительный директор ММСИ Василий Церетели отметил, что для него крайне почетно оказаться в списке лауреатов в этой номинации вместе с награжденным в 2012 году Еврейским музеем и центром толерантности, председатель правления которого Борух Горин вручил Церетели премию.

Сейчас ММСИ ведет свою деятельность на пяти площадках в Москве, в том числе на Петровке и Гоголевском бульваре, причем это не только непосредственно выставки, но и школа современного искусства "Свободные мастерские" для художников, свое издание "Диалог искусств" и разнообразные услуги и сервисы для посетителей: кафе, магазины, специальные акции. В этом году ММСИ запускает новую программу "Карт Бланш", первым участником которой станет фонд VAC, а также покажет несколько десятков выставок, в том числе привезет в Москву архивы архитектора Антонио Гауди.

Возвращение в Париж

Лауреатом премии The Art Newspaper Russia в номинации "Выставка года" стал беспрецедентный проект "Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина" в рамках перекрестного года культурного туризма Россия - Франция. Полотна импрессионистов и постимпрессионистов из дореволюционного собрания Сергея Щукина, которые сначала оказались в Государственном музее нового западного искусства, а после его ликвидации были поделены между Эрмитажем и Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, временно воссоединились в Фонде Луи Вюиттон (Louis Vuitton). На выставке представлены более 150 работ, в том числе произведения Моне, Гогена, Матисса, Пикассо - примерно половина щукинской коллекции, которую дополнили произведениями авангардистов из собрания Третьяковской галереи и других музеев.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал выставку "Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина" "сокрушительным русским проектом, который по значимости находится на уровне Дягилевских сезонов".

Выставку, которая должна была закрыться 20 февраля, продлили до 5 марта из-за невероятного интереса. "Сейчас мы идем на 800 тысяч посетителей. Выставка будет идти еще месяц, и у нас есть цель превзойти в Париже успех фильма "Титаник ", - сказал, получая премию, внук Сергея Щукина, исторический консультант выставки Андре-Марк Делок Фурко. Организаторы рассчитывают, что экспозицию посетят не менее миллиона зрителей.

Редакцией The Art Newspaper Russia был отмечен еще один проект, связанный с Францией. Лауреатами в номинации "Личный вклад" стали Благотворительный фонд Владимира Потанина, куратор Ольга Свиблова и коллекционеры, художники и члены их семей, передавшие Центру Помпиду беспрецедентное в мировом масштабе собрание русского искусства второй половины ХХ века. Среди коллекционеров, решившихся расстаться с частью своих личных собраний, были Ивета и Тамаз Манашеровы, Екатерина и Владимир Семенихины, а также владелица международного издания The Art Newspaper Инна Баженова.

"Мы все делали из любви к русскому современному искусству. Потому что в свое время русский авангард, закрытый в нашей стране на долгие годы, вернулся к нам, потому что прочно обосновался до этого в крупнейших музеях мира. Невозможно было жить, чтобы вторая половина ХХ века была отрезанной, и это делалось также для молодых художников. И Центр Помпиду, обладающий крупнейшей коллекцией русского авангарда, открыл нам двери", - сказала Свиблова .

В свою очередь, директор Центра Помпиду Бернар Блистен сказал, что история русских художников в музее будет продолжена, там уже есть планы на коллекцию - после шести месяцев работы выставки эти произведения не уйдут в запасники и будут представлены зрителям в составе других экспозиций. "Есть политика дружбы, и я верю в нее больше, чем в какую-либо другую. И я ее привожу в действие благодаря художникам, дарителям и Фонду Потанина", - заключил он.

Обретение шедевра и художников круга Петрова-Водкина

Победителем в номинации "Реставрация года" стала команда реставраторов Государственного Эрмитажа за реставрацию картины XV века Рогира ван дер Вейдена "Святой Лука, рисующий Мадонну", которая открыла шедевр заново и вернула ему первоначальный замысел художника и колорит.

"Труд реставратора на самом деле неблагодарный, потому что они отдают свои силы и душу чужим произведениям. Слава достается по-прежнему авторам, в чьей тени остаются реставраторы, и я очень благодарен The Art Newspaper Russia, что они позволяют вывести из тени этих профессионалов, преданных служителей мирового искусства", - сказал, вручая награду реставраторам, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"Книгой года" стало исследование "Кузьма Петров-Водкин и его школа", подготовленное "Галеев галереей" и рассказавшее о неизвестных именах и деталях биографий художников круга Петрова-Водкина.

В 2014 году предприниматель, коллекционер и меценат Инна Баженова приобрела права на международную сеть, в которую входят также англо-американская The Art Newspaper, итальянская Il Giornale dell’Arte, французская Le Journal des Arts и греческая Ta Nea Tis Technis. Кроме того, Баженова учредила фонды художника Михаила Рогинского и IN ARTIBUS с собственной выставочной площадкой в Москве. В этом году церемония прошла в пятый раз.