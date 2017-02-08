От "Дневного дозора" до "Экипажа": самые кассовые российские фильмы

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В понедельник фильм Николая Лебедева "Экипаж" признали самым кассовым отечественным фильмом 2016 года. Лента собрала в прокате более 1,5 млрд рублей, что стало вторым результатом в новейшей истории России после "Сталинграда". ТАСС совместно с Movie Research вспомнил, какие картины становились самыми кассовыми фильмами года за последние 10 лет.
Продолжение блокбастера "Ночной дозор" до сих пор держится в десятке самых кассовых российских фильмов последних 10 лет. Шаткий мир между Светлыми и Темными нарушен после убийства одного из Иных. Глава московского отделения Ночного дозора Гесер собирает команду.
В ходе расследования выясняется, что на момент убийства алиби отсутствует лишь у главного героя, Антона Городецкого. Он должен будет доказать свою невиновность и найти Мел судьбы, чтобы переписать историю.
Действие фильма происходит 30 лет спустя после событий легендарной киноленты Эльдара Рязанова. А героями картины становятся дети главных персонажей оригинальной "Иронии судьбы".
Теперь история крутится вокруг Кости (сына Евгения Лукашина), Нади (дочери уже бывшей любви Лукашина Надежды Шевелевой) и жениха Нади Ираклия. Фильм является одновременно и ремейком, и сиквелом, так как некоторые сюжетные повороты первой части в новом свете повторяются в ленте Тимура Бекмамбетова.
Историческая драма, в центре которой Александр Колчак — ученый-океанограф и офицер Военно-морского флота, впоследствии ставший адмиралом. Во время революции он возглавляет Белое движение и становится верховным правителем России.
Фильм рассказывает о последних днях Колчака и его любви – Анне Тимиревой. Действие разворачивается на фоне краха Российской империи. В основу картины легли реальные факты из жизни Верховного главнокомандующего русской армией.
"Обитаемый остров" — экранизация известного фантастического романа братьев Стругацких. События развиваются в 2157 году, где Группы свободного поиска пытаются найти и изучить новые планеты и звезды Вселенной.
Главный герой, Максим Каммерер, совершает вынужденную посадку на планете Саракш. Однако его корабль уничтожают, и Каммерер оказывается в заложниках на неизвестной ему земле. Несмотря на высокие кассовые сборы, "Обитаемый остров" — единственный фильм из нашего списка, который не окупился в прокате.
"Елки" — это восемь новелл, снятых шестью режиссерами и связанных между собой. События фильма происходят 31 декабря в 11 российских городах. Герои комедии — таксист и поп-дива; бизнесмен и актер; студент и пенсионерка; пожарный и директриса; сноубордист и лыжник; вор и милиционер; гастарбайтер и президент России.
Все они оказываются в непростой и одновременно комичной ситуации. Выход из нее можно найти только благодаря теории о том, что каждый человек на земле знает другого через шесть рукопожатий.
Биографическая драма Петра Буслова повествует о последнем годе жизни Владимира Высоцкого. В 1979 году поэт, вынужденный бороться с наркозависимостью, отправляется на гастроли в Бухару, где переживает клиническую смерть.
Имя актера, сыгравшего Высоцкого, почти год держалось в строжайшем секрете. Лишь позднее стало известно, что главную роль исполнил Сергей Безруков.
Три богатыря — Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец — благодаря стараниям Бабы-яги оказываются на острове за семью морями. В отсутствие былинных героев жадный и хитрый купец Колыван хочет захватить царство и забрать власть у князя Владимира.
На помощь киевскому правителю приходят конь Юлий, а также жены богатырей и их многочисленные родственники. А Алеше Поповичу, Добрыне Никитичу и Илье Муромцу предстоит сбежать с острова, на котором живут туземцы и гигантская обезьяна Гомума.
"Сталинград" — самая кассовая на данный момент картина в истории нового российского кино. Кинолента Федора Бондарчука рассказывает об одном из событий ноября 1942 года — обороне стратегически важного дома в осажденном Сталинграде.
Группа разведчиков под командованием капитана Громова получает приказ удержать здание любой ценой. Кроме нескольких чудом уцелевших советских солдат, они находят в доме его последнюю жительницу — 19-летнюю Катю.
В 2013 году фильм даже был выдвинут от России на премию "Оскар" в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке", однако не прошел в финал.
"Вий" снят по мотивам одноименной повести Николая Гоголя. Работа над картиной началась еще в 2005 году, фактически съемки стартовали в 2008-м, а выпущен фильм был только в январе 2014 года.
По ходу развития сценария было решено ввести еще одного персонажа, английского ученого-картографа Джонатана Грина. Его сыграл Джейсон Флеминг, известный по фильмам "Карты, деньги, два ствола" и "Загадочная история Бенджамина Баттона".
Говорящий конь Юлий, который живет при дворе князя Владимира, подслушивает разговор бояр и узнает о заговоре против киевского правителя. Помочь спасти князя некому — богатыри далеко, а войско на учениях.
Конь вместе с князем сбегают из дворца и переживают кучу приключений, пытаясь найти Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца.
Драма о молодом и своенравном, но талантливом пилоте Алексее Гущине, который имеет свои понятия о долге и справедливости. Из-за невыполнения абсурдного распоряжения его выгоняют из военной авиации. Однако ему удается попасть гражданским пилотом в компанию, которая занимается авиаперевозками.
Там его наставником становится опытный летчик Леонид Зинченко, а коллегой — второй пилот Александра Кузьмина. Их отношения складываются непросто. Но критическая ситуация, когда на кону оказываются жизни людей, заставляет экипаж сплотиться, чтобы спасти пассажиров от катастрофы.
Трейлеры взяты с сайта Filmpro.ru