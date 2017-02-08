От "Дневного дозора" до "Экипажа": самые кассовые российские фильмы

В понедельник фильм Николая Лебедева "Экипаж" признали самым кассовым отечественным фильмом 2016 года. Лента собрала в прокате более 1,5 млрд рублей, что стало вторым результатом в новейшей истории России после "Сталинграда". ТАСС совместно с Movie Research вспомнил, какие картины становились самыми кассовыми фильмами года за последние 10 лет.

"Дневной дозор" (2006)

Режиссер: Тимур Бекмамбетов.

Тимур Бекмамбетов. Бюджет: $4,2 млн (120,8 млн руб.).

$4,2 млн (120,8 млн руб.). Кассовые сборы: 919 млн руб.

Продолжение блокбастера "Ночной дозор" до сих пор держится в десятке самых кассовых российских фильмов последних 10 лет. Шаткий мир между Светлыми и Темными нарушен после убийства одного из Иных. Глава московского отделения Ночного дозора Гесер собирает команду.

В ходе расследования выясняется, что на момент убийства алиби отсутствует лишь у главного героя, Антона Городецкого. Он должен будет доказать свою невиновность и найти Мел судьбы, чтобы переписать историю.

"Ирония судьбы. Продолжение" (2007)

Режиссер: Тимур Бекмамбетов.

Тимур Бекмамбетов. Бюджет: $5 млн (122,5 млн руб.).

$5 млн (122,5 млн руб.). Кассовые сборы: 1,22 млрд руб.

Действие фильма происходит 30 лет спустя после событий легендарной киноленты Эльдара Рязанова. А героями картины становятся дети главных персонажей оригинальной "Иронии судьбы".

Теперь история крутится вокруг Кости (сына Евгения Лукашина), Нади (дочери уже бывшей любви Лукашина Надежды Шевелевой) и жениха Нади Ираклия. Фильм является одновременно и ремейком, и сиквелом, так как некоторые сюжетные повороты первой части в новом свете повторяются в ленте Тимура Бекмамбетова.

"Адмиралъ" (2008)

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Режиссер: Андрей Кравчук.

Андрей Кравчук. Бюджет: $20 млн (532 млн руб.).

$20 млн (532 млн руб.). Кассовые сборы: 919,3 млн руб.

Историческая драма, в центре которой Александр Колчак — ученый-океанограф и офицер Военно-морского флота, впоследствии ставший адмиралом. Во время революции он возглавляет Белое движение и становится верховным правителем России.

Фильм рассказывает о последних днях Колчака и его любви – Анне Тимиревой. Действие разворачивается на фоне краха Российской империи. В основу картины легли реальные факты из жизни Верховного главнокомандующего русской армией.

"Обитаемый остров" (2009)

Режиссер: Федор Бондарчук.

Федор Бондарчук. Бюджет: $36,5 млн (1,09 млрд руб.).

$36,5 млн (1,09 млрд руб.). Кассовые сборы: 652,1 млн руб.

"Обитаемый остров" — экранизация известного фантастического романа братьев Стругацких. События развиваются в 2157 году, где Группы свободного поиска пытаются найти и изучить новые планеты и звезды Вселенной.

Главный герой, Максим Каммерер, совершает вынужденную посадку на планете Саракш. Однако его корабль уничтожают, и Каммерер оказывается в заложниках на неизвестной ему земле. Несмотря на высокие кассовые сборы, "Обитаемый остров" — единственный фильм из нашего списка, который не окупился в прокате.

"Елки" (2010)

Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Войтинский, Александр Андрющенко, Ярослав Чеважевский, Игнас Йонинас и Дмитрий Киселев.

Тимур Бекмамбетов, Александр Войтинский, Александр Андрющенко, Ярослав Чеважевский, Игнас Йонинас и Дмитрий Киселев. Бюджет: 170 млн руб.

170 млн руб. Кассовые сборы: 700,9 млн руб.

"Елки" — это восемь новелл, снятых шестью режиссерами и связанных между собой. События фильма происходят 31 декабря в 11 российских городах. Герои комедии — таксист и поп-дива; бизнесмен и актер; студент и пенсионерка; пожарный и директриса; сноубордист и лыжник; вор и милиционер; гастарбайтер и президент России.

Все они оказываются в непростой и одновременно комичной ситуации. Выход из нее можно найти только благодаря теории о том, что каждый человек на земле знает другого через шесть рукопожатий.

"Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011)

Режиссер: Петр Буслов.

Петр Буслов. Бюджет: $12 млн (378,2 млн руб.).

$12 млн (378,2 млн руб.). Кассовые сборы: 868,2 млн руб.

Биографическая драма Петра Буслова повествует о последнем годе жизни Владимира Высоцкого. В 1979 году поэт, вынужденный бороться с наркозависимостью, отправляется на гастроли в Бухару, где переживает клиническую смерть.

Имя актера, сыгравшего Высоцкого, почти год держалось в строжайшем секрете. Лишь позднее стало известно, что главную роль исполнил Сергей Безруков.

"Три богатыря на дальних берегах" (2012)

Режиссер: Константин Феоктистов.

Константин Феоктистов. Бюджет: $3,5 млн (102,3 млн руб.).

$3,5 млн (102,3 млн руб.). Кассовые сборы: 921 млн руб.

Три богатыря — Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец — благодаря стараниям Бабы-яги оказываются на острове за семью морями. В отсутствие былинных героев жадный и хитрый купец Колыван хочет захватить царство и забрать власть у князя Владимира.

На помощь киевскому правителю приходят конь Юлий, а также жены богатырей и их многочисленные родственники. А Алеше Поповичу, Добрыне Никитичу и Илье Муромцу предстоит сбежать с острова, на котором живут туземцы и гигантская обезьяна Гомума.

"Сталинград" (2013)

Режиссер: Федор Бондарчук.

Федор Бондарчук. Бюджет: $​30 млн (967,8 млн руб.).

$​30 млн (967,8 млн руб.). Кассовые сборы: 1,67 млрд руб.

"Сталинград" — самая кассовая на данный момент картина в истории нового российского кино. Кинолента Федора Бондарчука рассказывает об одном из событий ноября 1942 года — обороне стратегически важного дома в осажденном Сталинграде.

Группа разведчиков под командованием капитана Громова получает приказ удержать здание любой ценой. Кроме нескольких чудом уцелевших советских солдат, они находят в доме его последнюю жительницу — 19-летнюю Катю.

В 2013 году фильм даже был выдвинут от России на премию "Оскар" в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке", однако не прошел в финал.

"Вий 3D" (2014)

Режиссер: Олег Степченко.

Олег Степченко. Бюджет: $26 млн (902,1 млн руб.).

$26 млн (902,1 млн руб.). Кассовые сборы: 1,2 млрд руб.

"Вий" снят по мотивам одноименной повести Николая Гоголя. Работа над картиной началась еще в 2005 году, фактически съемки стартовали в 2008-м, а выпущен фильм был только в январе 2014 года.

По ходу развития сценария было решено ввести еще одного персонажа, английского ученого-картографа Джонатана Грина. Его сыграл Джейсон Флеминг, известный по фильмам "Карты, деньги, два ствола" и "Загадочная история Бенджамина Баттона".

"Три богатыря. Ход конем" (2015)

Режиссер: Константин Феоктистов.

Константин Феоктистов. Бюджет: $3,5 млн (174 млн руб.).

$3,5 млн (174 млн руб.). Кассовые сборы: 964 млн руб.

Говорящий конь Юлий, который живет при дворе князя Владимира, подслушивает разговор бояр и узнает о заговоре против киевского правителя. Помочь спасти князя некому — богатыри далеко, а войско на учениях.

Конь вместе с князем сбегают из дворца и переживают кучу приключений, пытаясь найти Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца.

"Экипаж" (2016)

Режиссер: Николай Лебедев.

Николай Лебедев. Бюджет: 650 млн руб.

650 млн руб. Кассовые сборы: 1,5 млрд руб.

Драма о молодом и своенравном, но талантливом пилоте Алексее Гущине, который имеет свои понятия о долге и справедливости. Из-за невыполнения абсурдного распоряжения его выгоняют из военной авиации. Однако ему удается попасть гражданским пилотом в компанию, которая занимается авиаперевозками.

Там его наставником становится опытный летчик Леонид Зинченко, а коллегой — второй пилот Александра Кузьмина. Их отношения складываются непросто. Но критическая ситуация, когда на кону оказываются жизни людей, заставляет экипаж сплотиться, чтобы спасти пассажиров от катастрофы.

Трейлеры взяты с сайта Filmpro.ru