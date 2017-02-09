Замминистра культуры Северной Осетии: фильм может стать спекуляцией на трагедии Калоева

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 февраля. /ТАСС/. Голливудский фильм об авиакатастрофе над Боденским озером, в результате которого житель Северной Осетии Виталий Калоев потерял всю семью, может стать спекуляцией на его трагедии. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал заместитель министра культуры Северной Осетии Чермен Дудаев.

"Я, как и другие, еще не видел фильм, но смею предположить, что Голливуд, который обычно гонится за сенсационным сюжетом и рейтингами, будет спекулировать на трагедии нашего земляка. Ведь они даже не согласовывали с ним сюжет", - сказал Дудаев.

По его словам, создатели фильма также не обращались в Северную Осетию за какой-либо информацией и тем более не проводили съемок в республике. "Как они могут понять, что творилось в душе Виталия Калоева? Чтобы это понять, надо быть осетином или же родиться в Осетии. В фильме, возможно, будут искажения фактов, уход от подлинной истории, посмотрим, оправдаются ли опасения", - отметил замминистра.

Сам Виталий Калоев также подтвердил, что не знал о создании фильма. "Я не очень представляю, о чем идет речь, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Авторы фильма со мной не связывались и не консультировались, поэтому считаю преждевременным комментировать этот фильм, пока преждевременным. Посмотрим фильм - будем думать".

Фильм про трагедию над Боденским озером нужен был еще раньше

Фильм об авиакатастрофе над Боденским озером нужно было снимать еще раньше, считает сенатор от Северной Осетии Таймураз Мамсуров. "Снять фильм по этой истории нужно было еще раньше... Не знаю, о чем там будет говориться и как это будет преподнесено, но сама тема должна прозвучать", - приводятся слова Мамсурова на сайте постпредства Северной Осетии при президенте РФ.

Мамсуров отметил, что лично стал свидетелем того, как возмущались европейские чиновники тем, что российское государство просило справедливого расследования. "Никакого расследования вообще не было. Они просто говорили, что вам же страховку выплатили на каждого погибшего, так поезжайте в свою Россию, закопайте останки и расходитесь", - сказал сенатор.

"Я Виталия (Калоева) предупредил, что если к тебе будут обращаться, ты не свернись как ежик, иголками не обложись. Скажи, что думаешь. Но он не какой-то там красноречивый герой, а обыкновенный, убитый горем человек, который переживает за то, что убили его семью, и за то, что он убил", - добавил Мамсуров.

О фильме

Американский актер Арнольд Шварценеггер сыграл главную роль в фильме о россиянине Виталии Калоеве, который в 2002 году потерял всю свою семью в результате авиакатастрофы над Боденским озером. Картины выйдет на экран в апреле нынешнего года.

Фильм, получивший название "Последствия" (Aftermath), снял американский режиссер Эллиотт Лестер, продюсером выступил лауреат премии "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля Даррен Аронофски. Помимо Шварценеггера, в фильме снялся, в частности, Скут Макнэри ("12 лет рабства"), сыгравший роль авиадиспетчера.

Самолет авиакомпании "Башкирские авиалинии" в 2002 году столкнулся в небе с грузовым Boeing компании DHL. В результате трагедии погиб 71 человек, включая 52 детей. В их числе были жена и дети Виталия Калоева. Сам он, согласно вердикту суда в Швейцарии, в 2004 году убил авиадиспетчера датчанина Петера Нильсена, считающегося главным виновником катастрофы.

В октябре 2005 года Калоев был приговорен к восьми годам заключения. В ноябре 2007 года решением суда он был освобожден за примерное поведении по отбытии части срока.