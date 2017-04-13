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Продюсеры прокомментировали изменение состава попечительского совета Фонда кино

Культура
13 апреля, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Гениректор "ТРИТЭ" Леонид Верещагин и главы СТВ и "Нон-Стоп-Продакшн" Сергей Сельянов и Александр Роднянский считают, что изменения пойдут Фонду на пользу
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова Леонид Верещагин, а также главы компаний СТВ и "Нон-Стоп-Продакшн" Сергей Сельянов и Александр Роднянский считают, что изменения в составе попечительского совета Фонда кино пойдут ему на пользу. Мнения продюсеров размещены на сайте организации.

Ранее стало известно, что в обновленный совет, в частности, вошли генеральный директор АО "Первый канал" Константин Эрнст, первый заместитель генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК) Антон Златопольский, пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова, заместитель министра культуры Сергей Обрывалин, первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко, а также заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Пристансков и начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Верещагин о попечительском совете

"Мне кажется важным, что в состав обновленного попечительского совета Фонда кино вошли не только представители министерств и ведомств, которые занимаются вопросами кинопроизводства, но и аппарата правительства РФ", - отметил Верещагин. По его словам, "это говорит о большом внимании, которое государство уделяет развитию нашей отрасли". Также он считает важным, что в совет вошли руководители крупнейших федеральных телеканалов - Верещагин надеется, что их участие "позволит выстроить эффективный диалог отрасли с телевидением".

Мнения Сельянова и Роднянского

"С главой Росимущества Дмитрием Пристансковым я регулярно общаюсь как с членом совета директоров "Ленфильма", и он производит позитивное и правильное впечатление, - отметил Сергей Сельянов. - Он разбирается в кино, любит его и, что важно, у него есть опыт продюсирования. И включение его в состав попечительского совета Фонда кино мне кажется очень удачным решением".

"Наталья Александровна Тимакова - блестящий журналист, умный и опытный чиновник, а самое главное - хорошо образованный человек с тонким вкусом, неравнодушный и принципиальный, - сказал Роднянский. - Глубоко убежден, что ее участите в попечительском совете Фонда кино позитивно скажется на качестве принимаемых решений".

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