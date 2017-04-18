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Путин поздравил с юбилеем Светлану Немоляеву

Культура
18 апреля, 10:03 дата обновления: 18 апреля, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Президент РФ отметил, что каждая работа актрисы "подкупает глубиной, художественной выразительностью и точностью характеристик"
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравили актрису Московского академического театра имени Владимира Маяковского Светлану Немоляеву с юбилеем.

"Вас по праву считают талантливой, многогранной актрисой, искренним, доброжелательным, удивительно обаятельным человеком. Каждая ваша работа - и на театральной сцене, и в кинематографе - подкупает глубиной, художественной выразительностью и точностью характеристик", - говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Глава государства также отметил "преданное служение родному театру имени Владимира Маяковского", с которым связаны многие годы творческой жизни актрисы.

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Премьер-министр в своем поздравлении также отметил "редкий талант и огромное обаяние" актрисы.

"Одна из самых ярких звезд театра Маяковского, актриса редкого таланта и огромного обаяния, вы управляете чувствами и эмоциями тех, кто сидит в зале, покоряете людей своей женственностью, вдохновенной и утонченной игрой", - говорится в тексте поздравительной телеграммы главы кабмина, опубликованной на официальном сайте правительства РФ.

Премьер отметил, что актрисе удается удивительно точно передавать дух эпохи, "блестяще перевоплощаться в самых разных героинь: от трагической шекспировской Офелии и царственной Елизаветы Тюдор до трогательной Бланш Дюбуа и комической гоголевской Коробочки".

Медведев вспомнил роли Светланы Немоляевой в кино. "Успех сопутствует вам и в кинематографе. Настоящей творческой удачей стали образы, созданные Вами в знаменитых комедиях Эльдара Рязанова", - говорится, в частности, в телеграмме.

Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. В 1958 году окончила Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, где училась на курсе Леонида Волкова. Известность Немоляева получила после кинофильма Эльдара Рязанова "Служебный роман", в котором она исполнила роль сентиментальной и ранимой Оли Рыжовой. У этого же режиссера она вскоре создала еще один запомнившийся зрителям трагикомический образ - жену Гуськова в фильме "Гараж".

За свою творческую деятельность народная артистка РСФСР Светлана Немоляева отмечена множеством наград. Она - лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" и премии зрительских симпатий "Звезда театрала", удостоена ордена Почета, ордена "За заслуги перед Отечеством" четвертой и третьей степеней.

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