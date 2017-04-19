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Юлию Самойлову пригласили выступить на "Универвидении"

Культура
19 апреля, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Проект "Универвидение" создан по аналогии с "Евровидением" и пройдет на фестивале "Российская студенческая весна", уточнили в Российском союзе молодежи
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Юлия Самойлова

Юлия Самойлова

© Мария Антипина/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Певицу Юлию Самойлову пригласили выступить на фестивале "Российская студенческая весна" в рамках "Универвидения". Об этом сообщил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

"У нас же действительно программа "Студенческой весны" расширяется. Мы, по аналогии с "Евровидением", придумали такой же музыкальный проект и назвали его "Универвидением". Мы направили приглашение Юлии Самойловой, которую, к сожалению, по разным причинам не пригласили на финал "Евровидения", - сказал Красноруцкий.

Он добавил, что Самойлова сможет выступить на церемонии открытия, либо на церемонии закрытия фестиваля. "Она может продемонстрировать свой талант и показать всему миру, что, не хотите видеть на "Евровидении", можно на "Универвидении" проявить свои таланты и показать, на что наши вокалисты способны", - заключил глава Российского союза молодежи.

Певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на "Евровидении-2017". 22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила ей въезд в страну за выступление на концерте в Крыму, состоявшееся в 2015 году. Первый канал в связи с этим запретом выдвинул кандидатуру артистки на конкурс в 2018 году.

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