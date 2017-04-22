В акции "Библионочь" в Москве принимают участие более 20 тысяч человек

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. В акции "Библионочь", которая проходит 22 апреля в Москве, принимает участие около 20 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили устроители на Триумфальной площади, где располагается главная площадка фестиваля.

В этом году "Библионочь" проходит под девизом "Новое прочтение". Она призвана показать новый подход к литературе, современный облик библиотек, ранее не использованные форматы общения с читателем.

По словам руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, главная цель акции - "привлечение внимания к культуре чтения, развитию чтения". Он уточнил, что на столице, как инициаторе "Библионочи" - самая большая ответственность - здесь проходят 600 мероприятий.

Экскурсия в книгохранилище "Ленинки"

Российская государственная библиотека (РГБ), известная как легендарная "Ленинка", на один день открыла двери для посетителей в святая святых РГБ - книгохранилище на Воздвиженке. Там находится 30 млн документов, всего же фонд РГБ насчитывает 47 млн различных наименований, включая книги, рукописи, диссертации. Гостям РГБ показали периодику 1917 года.

"Сегодня мы говорим об обыденной жизни москвича и жителя Петербурга в 1917 году, - рассказали представители РГБ. - В эти годы издавалось множество журналов для детей, женщин, о психологии". Только 300 наименований детских журналов, в числе которых "Семья и школа", "Психология и дети" и другие показаны гостям.

На 17-м ярусе посетителям показали книги из коллекции Дома Романовых. Здесь экспонированы уникальные тома в бархатных и шелковых переплетах, инкрустированные золотом и вручную расписанными гравюрами, в том числе из коллекции Александры Федоровны.

В рамках акции также был представлен способ доставки книг в читальный зал. По словам специалистов, читатель ожидает заказ в течение 28 минут. Книги перевозит небольшой вагончик по рельсам, сама конструкция напоминает уменьшенную железную дорогу. Ранее доставка занимала полтора-два часа.

Говоря о проблемах библиотеки, специалисты заметили, что хранилище переполнено, и выразили надежду на скорое завершение строительства филиала в Новой Москве. "Главное здание останется на Воздвиженке, в Новой Москве мы разместим новые поступления, ежегодно к нам поступает порядка шести товарных вагонов книг", - рассказала ТАСС главный редактор отдела общественных связей РГБ Наталья Бабахина.

Каждый день библиотеку и ее филиалы посещают около 3 тыс. читателей.

Гостями "Библионочи" в РГБ уже стали 4 тыс. человек. Им также показали коллекцию основателя библиотеки государственного канцлера Николая Петровича Румянцева. Состоялась встреча читателей с писателями Олегом Роем, Андреем Рубановым, Гузель Яхиной, режиссером Владимиром Грамматиковым.

"Буккроссинг" и черно-белый портрет от "Иностранки"

Библиотека иностранной литературы устроила публичные чтения произведений на камеру. В холле библиотеки десятки человек приняли участие в буккроссинге - обмене прочитанными книгами. Там же работает мобильная фотостудия, где гости могут сделать стилизованные черно-белые фотопортреты.

Концерт на Триумфальной

Программа на Триумфальной площади включает концерт от Мастерской Виктора Рыжакова. Прозвучат, в частности, хиты Элвиса Пресли, Адель, Майкла Джексона, группы "Кино" и "Машины времени".

"Литературный квест" и ночные библиотеки

Большую программу приготовил Московский Дом книги, в том числе ночью здесь будет организован "Литературный квест", откроется выставка в честь поэтессы Беллы Ахмадулиной, состоится встреча с драматургом Марком Розовским.

До 6 часов утра будут работать библиотека им. Ф. М. Достоевского, библиотека искусств им. А. П. Боголюбова, Центральная библиотека им. Н. А. Некрасова, Библиотека №67 на Аргуновке, библиотека №76 им. М. Ю. Лермонтова, а также библиотека-читальня И. С. Тургенева.

В Доме-музее Булгакова поздно вечером состоится литературный перфоманс Ольги Аничковой "Малоизвестная актриса".

Уточнить программу "Библионочи" можно на портале Культура.рф.