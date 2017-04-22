Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В акции "Библионочь" в Москве принимают участие более 20 тысяч человек

Культура
22 апреля, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Главная цель акции - привлечение внимания к культуре чтения, развитию чтения, заявил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. В акции "Библионочь", которая проходит 22 апреля в Москве, принимает участие около 20 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили устроители на Триумфальной площади, где располагается главная площадка фестиваля.

В этом году "Библионочь" проходит под девизом "Новое прочтение". Она призвана показать новый подход к литературе, современный облик библиотек, ранее не использованные форматы общения с читателем.

По словам руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, главная цель акции - "привлечение внимания к культуре чтения, развитию чтения". Он уточнил, что на столице, как инициаторе "Библионочи" - самая большая ответственность - здесь проходят 600 мероприятий.

Экскурсия в книгохранилище "Ленинки"

Российская государственная библиотека (РГБ), известная как легендарная "Ленинка", на один день открыла двери для посетителей в святая святых РГБ - книгохранилище на Воздвиженке. Там находится 30 млн документов, всего же фонд РГБ насчитывает 47 млн различных наименований, включая книги, рукописи, диссертации. Гостям РГБ показали периодику 1917 года.

Смотрите также
Экскурсии в книгохранилище, буккроссинг и встречи с авторами: гид по "Библионочи" в Москве

"Сегодня мы говорим об обыденной жизни москвича и жителя Петербурга в 1917 году, - рассказали представители РГБ. - В эти годы издавалось множество журналов для детей, женщин, о психологии". Только 300 наименований детских журналов, в числе которых "Семья и школа", "Психология и дети" и другие показаны гостям.

На 17-м ярусе посетителям показали книги из коллекции Дома Романовых. Здесь экспонированы уникальные тома в бархатных и шелковых переплетах, инкрустированные золотом и вручную расписанными гравюрами, в том числе из коллекции Александры Федоровны.

В рамках акции также был представлен способ доставки книг в читальный зал. По словам специалистов, читатель ожидает заказ в течение 28 минут. Книги перевозит небольшой вагончик по рельсам, сама конструкция напоминает уменьшенную железную дорогу. Ранее доставка занимала полтора-два часа.

Говоря о проблемах библиотеки, специалисты заметили, что хранилище переполнено, и выразили надежду на скорое завершение строительства филиала в Новой Москве. "Главное здание останется на Воздвиженке, в Новой Москве мы разместим новые поступления, ежегодно к нам поступает порядка шести товарных вагонов книг", - рассказала ТАСС главный редактор отдела общественных связей РГБ Наталья Бабахина.

Каждый день библиотеку и ее филиалы посещают около 3 тыс. читателей.

Гостями "Библионочи" в РГБ уже стали 4 тыс. человек. Им также показали коллекцию основателя библиотеки государственного канцлера Николая Петровича Румянцева. Состоялась встреча читателей с писателями Олегом Роем, Андреем Рубановым, Гузель Яхиной, режиссером Владимиром Грамматиковым.

"Буккроссинг" и черно-белый портрет от "Иностранки"

Библиотека иностранной литературы устроила публичные чтения произведений на камеру. В холле библиотеки десятки человек приняли участие в буккроссинге - обмене прочитанными книгами. Там же работает мобильная фотостудия, где гости могут сделать стилизованные черно-белые фотопортреты.

Концерт на Триумфальной

Программа на Триумфальной площади включает концерт от Мастерской Виктора Рыжакова. Прозвучат, в частности, хиты Элвиса Пресли, Адель, Майкла Джексона, группы "Кино" и "Машины времени".

"Литературный квест" и ночные библиотеки

Большую программу приготовил Московский Дом книги, в том числе ночью здесь будет организован "Литературный квест", откроется выставка в честь поэтессы Беллы Ахмадулиной, состоится встреча с драматургом Марком Розовским.

До 6 часов утра будут работать библиотека им. Ф. М. Достоевского, библиотека искусств им. А. П. Боголюбова, Центральная библиотека им. Н. А. Некрасова, Библиотека №67 на Аргуновке, библиотека №76 им. М. Ю. Лермонтова, а также библиотека-читальня И. С. Тургенева.

В Доме-музее Булгакова поздно вечером состоится литературный перфоманс Ольги Аничковой "Малоизвестная актриса".

Уточнить программу "Библионочи" можно на портале Культура.рф.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
7
"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико
17
Владимир Этуш, Олег Табаков, Данила Козловский получили "Золотые маски"
4
"Гринпис РФ" представит фотовыставку о спасении Арктики в рамках акции "Ночь музеев"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Холодный душ: лидер чемпионата России "Спартак" разгромно проиграл "Ростову"
2
Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов
3
В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления 36-летней давности
4
Как Франклин Рузвельт хотел купить себе немного Крыма
5
Кадыров: журналистам "Новой газеты" ничего не угрожает
6
В Ялте открыли бюст 32-го президента США Франклина Рузвельта
7
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
Темы дня
Загрузка...
Реклама