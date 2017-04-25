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Минкультуры обеспокоено ситуацией с зарплатами музыкальных педагогов в ряде регионов РФ

Культура
25 апреля, 11:08 UTC+3 ОМСК ОМСК 25, апреля. /ТАСС
Самым тревожным регионом первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов назвал Алтайский край
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© Владимир Смирнов/ТАСС

ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ обеспокоено ситуацией с выполнением положения "майских указов" по увеличению зарплат педагогов в школах искусств в Алтайском крае, в Астраханской области и в Москве. Об этом заявил журналистам первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов на форуме "Единой России" "Культура - национальный приоритет", который проходит в Омске.

В соответствии с "майскими указами" президента РФ, зарплата педагогов должна достичь средней по региону к 2018 году.

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"По педагогам в ДШИ (детские школы искусств - прим. ТАСС) средняя зарплата - 28 тысяч рублей по России. Алтайский край, (зарплата педагогов школ искусств составляет) 14,6 тысяч рублей - самый для нас тревожный регион, Астраханская область - 18,05 тыс. рублей. И, как ни странно, цифра по Москве формально высокая - 49 тысяч рублей. Это много для других регионов, но для Москвы это всего лишь 77% (от средней зарплаты по региону), а у нас по этому году должно быть уже 90%, а в 2018 - 100%", - сказал Аристархов.

По его словам, Министерство культуры ведет мониторинг ситуации в регионах и будет анализировать полученные результаты для поиска решений возникших проблем.

Около 700 человек принимают участие в форуме "Единой России" "Культура - национальный приоритет". Основными темами форума являются доступность учреждений культуры в малых городах и на селе, создание многофункциональных культурных центров, развитие деятельности библиотек, детское образование и дополнительное образование в сфере культуры, поддержка музейной деятельности.

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